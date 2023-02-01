Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Лимонний пиріг Брі із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

лимонний пиріг, рецепт лимонного пирога Брі Ван де Камп, пиріг з відчайдушних домогосподарок, простий рецепт пирога з меренгою
Фото: Скріншот | Лимонний пиріг

Лимонний пиріг за рецептом Брі Ван де Камп із "Відчайдушних домогосподарок" виходить неймовірно смачним і ніжним.

Related video

Брі славиться своїми пирогами, лимонний пиріг із меренгою — один з її коронних рецептів. Яке було здивування, коли Кетрін подала свій пиріг замість неї. Все б нічого, але пиріг Кетрін виявився смачнішим. Брі не давало цього спокою і вона вирішила дізнатися рецепт.

Марія Крос у ролі Брі Ван де Камп Fullscreen
Марія Крос у ролі Брі Ван де Камп
Фото: Скриншот

Інгредієнти:

Тісто:

  • борошно — 220 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 130 г;
  • вода — 70 мл.

Начинка:

  • лимонний сік — 120 мл (сік 2 невеликі лимони);
  • вода — 320 мл;
  • крохмаль кукурудзяний — 40 г;
  • цедра двох лимонів;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • яєчні жовтки кімнатної — 6 шт.;
  • вершкове масло кімнатної температури — 35 г.

Меренга:

  • яєчні білки кімнатної температури — 4 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • лимонна кислота — дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Борошно змішуємо із сіллю та цукром, додаємо холодне вершкове масло і перетираємо в крихту. Додаємо воду та збираємо тісто у кулю. Забираємо в пакет і в холодильник на пів години.
  2. Розкатуємо тісто і перекладаємо у форму. Наколюємо тісто виделкою. Зверху кладемо фольгу з вантажем і випікаємо за температури 180 градусів 15 хвилин, потім забираємо вантаж і запікаємо ще 15 хвилин.
  3. Жовтки перемішуємо вінчиком в окремій ємності.
  4. У невеликій каструлі змішуємо воду, цукор, крохмаль, сіль, лимонний сік і цедру. Готуємо на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Зменшуємо вогонь до мінімального.
  5. Вливаємо 1 ст. л. цієї маси до жовтків, швидко перемішуємо. Потім ще ложку й так кілька разів.
  6. Тонкою цівкою переливаємо жовткову масу в каструлю до інших інгредієнтів і готуємо, постійно помішуючи, до появи бульбашок.
  7. Знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло та змішуємо вінчиком до однорідного стану. Залишаємо, поки готуємо меренгу.
  8. Білки збиваємо з дрібкою лимонної кислоти на середній швидкості до утворення піни. Всипаємо половину цукру та збиваємо на великій швидкості, потім додаємо цукор, що залишився, і збиваємо до твердих піків.
  9. Виливаємо лимонну начинку в готове тісто та викладаємо зверху меренгу.
  10. Випікаємо за температури 160 градусів приблизно 10 хвилин.
  11. Повністю остуджуємо пиріг і подаємо. Смачного!

Нагадаємо, рецепт сирного торта з лаймом.