Лимонний пиріг Брі із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Лимонний пиріг за рецептом Брі Ван де Камп із "Відчайдушних домогосподарок" виходить неймовірно смачним і ніжним.

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Брі славиться своїми пирогами, лимонний пиріг із меренгою — один з її коронних рецептів. Яке було здивування, коли Кетрін подала свій пиріг замість неї. Все б нічого, але пиріг Кетрін виявився смачнішим. Брі не давало цього спокою і вона вирішила дізнатися рецепт.

[ + – ] Марія Крос у ролі Брі Ван де Камп Фото: Скриншот

Інгредієнти:

Тісто:

борошно — 220 г;

сіль — дрібка;

цукор — 1 ч. л.;

вершкове масло — 130 г;

вода — 70 мл.

Начинка:

лимонний сік — 120 мл (сік 2 невеликі лимони);

вода — 320 мл;

крохмаль кукурудзяний — 40 г;

цедра двох лимонів;

цукор — 200 г;

сіль — дрібка;

яєчні жовтки кімнатної — 6 шт.;

вершкове масло кімнатної температури — 35 г.

Меренга:

яєчні білки кімнатної температури — 4 шт.;

цукор — 100 г;

лимонна кислота — дрібка.

Спосіб приготування:

Борошно змішуємо із сіллю та цукром, додаємо холодне вершкове масло і перетираємо в крихту. Додаємо воду та збираємо тісто у кулю. Забираємо в пакет і в холодильник на пів години. Розкатуємо тісто і перекладаємо у форму. Наколюємо тісто виделкою. Зверху кладемо фольгу з вантажем і випікаємо за температури 180 градусів 15 хвилин, потім забираємо вантаж і запікаємо ще 15 хвилин. Жовтки перемішуємо вінчиком в окремій ємності. У невеликій каструлі змішуємо воду, цукор, крохмаль, сіль, лимонний сік і цедру. Готуємо на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Зменшуємо вогонь до мінімального. Вливаємо 1 ст. л. цієї маси до жовтків, швидко перемішуємо. Потім ще ложку й так кілька разів. Тонкою цівкою переливаємо жовткову масу в каструлю до інших інгредієнтів і готуємо, постійно помішуючи, до появи бульбашок. Знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло та змішуємо вінчиком до однорідного стану. Залишаємо, поки готуємо меренгу. Білки збиваємо з дрібкою лимонної кислоти на середній швидкості до утворення піни. Всипаємо половину цукру та збиваємо на великій швидкості, потім додаємо цукор, що залишився, і збиваємо до твердих піків. Виливаємо лимонну начинку в готове тісто та викладаємо зверху меренгу. Випікаємо за температури 160 градусів приблизно 10 хвилин. Повністю остуджуємо пиріг і подаємо. Смачного!

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