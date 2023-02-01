Їжа
Лимонний пиріг Брі із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"
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Лимонний пиріг за рецептом Брі Ван де Камп із "Відчайдушних домогосподарок" виходить неймовірно смачним і ніжним.
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Брі славиться своїми пирогами, лимонний пиріг із меренгою — один з її коронних рецептів. Яке було здивування, коли Кетрін подала свій пиріг замість неї. Все б нічого, але пиріг Кетрін виявився смачнішим. Брі не давало цього спокою і вона вирішила дізнатися рецепт.
Інгредієнти:
Тісто:
- борошно — 220 г;
- сіль — дрібка;
- цукор — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 130 г;
- вода — 70 мл.
Начинка:
- лимонний сік — 120 мл (сік 2 невеликі лимони);
- вода — 320 мл;
- крохмаль кукурудзяний — 40 г;
- цедра двох лимонів;
- цукор — 200 г;
- сіль — дрібка;
- яєчні жовтки кімнатної — 6 шт.;
- вершкове масло кімнатної температури — 35 г.
Меренга:
- яєчні білки кімнатної температури — 4 шт.;
- цукор — 100 г;
- лимонна кислота — дрібка.
Спосіб приготування:
- Борошно змішуємо із сіллю та цукром, додаємо холодне вершкове масло і перетираємо в крихту. Додаємо воду та збираємо тісто у кулю. Забираємо в пакет і в холодильник на пів години.
- Розкатуємо тісто і перекладаємо у форму. Наколюємо тісто виделкою. Зверху кладемо фольгу з вантажем і випікаємо за температури 180 градусів 15 хвилин, потім забираємо вантаж і запікаємо ще 15 хвилин.
- Жовтки перемішуємо вінчиком в окремій ємності.
- У невеликій каструлі змішуємо воду, цукор, крохмаль, сіль, лимонний сік і цедру. Готуємо на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Зменшуємо вогонь до мінімального.
- Вливаємо 1 ст. л. цієї маси до жовтків, швидко перемішуємо. Потім ще ложку й так кілька разів.
- Тонкою цівкою переливаємо жовткову масу в каструлю до інших інгредієнтів і готуємо, постійно помішуючи, до появи бульбашок.
- Знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло та змішуємо вінчиком до однорідного стану. Залишаємо, поки готуємо меренгу.
- Білки збиваємо з дрібкою лимонної кислоти на середній швидкості до утворення піни. Всипаємо половину цукру та збиваємо на великій швидкості, потім додаємо цукор, що залишився, і збиваємо до твердих піків.
- Виливаємо лимонну начинку в готове тісто та викладаємо зверху меренгу.
- Випікаємо за температури 160 градусів приблизно 10 хвилин.
- Повністю остуджуємо пиріг і подаємо. Смачного!
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