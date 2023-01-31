Найсмачніший десерт. Рецепт сирного торта з лаймом
Це простий і дуже смачний торт, який не потребує випічки.
Торти із сирною начинкою та основою з подрібненого печива хороші тим, що не вимагають випічки та замішування тіста. А результат нагадує чизкейк. Лайм надає торту пікантної кислинки й аромату.
Словом, це чудовий рецепт із простими інгредієнтами.
Сирний торт із лаймом
Інгредієнти:
- сир — 900 г;
- печиво — 250 г;
- цукор — 160 г;
- желатин — 25 г;
- два лайми;
- вершкове масло — 130 г;
- вода — 125 мл;
- вершки 30% — 400 мл;
- шість яєчних жовтків;
- цукрова пудра — 120 г.
Це один із тих найпростіших рецептів, для яких не потрібно місити тісто. Адже основа торта робиться з подрібненого печива. Також торт не потребує випічки, що дуже зручно. Печиво можна взяти будь-яке. Його просто покладіть у пакет, та побийте качалкою, щоб отримати крихту.
Розтопіть у каструлі вершкове масло, додайте крихту печива і перемішайте, поки маса не стане однорідною.
Викладіть крихти в роз'ємну форму діаметром 26 см, попередньо вистелену плівкою, щоб не надто її бруднити. Форму з крихтами відправте в холодильник, щоб вони застигли.
Тепер готуємо найсмачніше — начинку. Спочатку потрібно зварити цукровий сироп. Розчиніть цукор у 80 мл води, доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні п'ять хвилин. Визначити, чи сироп готовий — дуже просто. Просто влийте чайну ложечку сиропу в холодну воду та спробуйте зліпити кульку: якщо кулька вийшла, то сироп готовий. Якщо ні — варіть ще.
Збийте жовтки, поки вони не посвітлішають і тонклю цівкою влийте цукровий сироп, знову збивайте, поки маса не стане білою.
Сир збийте із цукровою пудрою до однорідності. Видавіть сік із лаймів і натріть з них цедру. Щоб соку було більше, буквально на півхвилини їх можна підігріти у мікрохвильовій печі.
Розчиніть желатин у 80 мл води на водяній бані, влийте в сир і перемішайте, додайте яєчно-цукрову суміш і знову перемішайте. Збийте вершки та додайте до інших інгредієнтів.
Начинку, що вийшла, викладіть на основу з печива, розрівняйте і відправте в холодильник на ніч.
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