Найсмачніший десерт. Рецепт сирного торта з лаймом

Це простий і дуже смачний торт, який не потребує випічки.

Related video

Торти із сирною начинкою та основою з подрібненого печива хороші тим, що не вимагають випічки та замішування тіста. А результат нагадує чизкейк. Лайм надає торту пікантної кислинки й аромату.

Словом, це чудовий рецепт із простими інгредієнтами.

Сирний торт із лаймом

Інгредієнти:

сир — 900 г;

печиво — 250 г;

цукор — 160 г;

желатин — 25 г;

два лайми;

вершкове масло — 130 г;

вода — 125 мл;

вершки 30% — 400 мл;

шість яєчних жовтків;

цукрова пудра — 120 г.

Це один із тих найпростіших рецептів, для яких не потрібно місити тісто. Адже основа торта робиться з подрібненого печива. Також торт не потребує випічки, що дуже зручно. Печиво можна взяти будь-яке. Його просто покладіть у пакет, та побийте качалкою, щоб отримати крихту.

Розтопіть у каструлі вершкове масло, додайте крихту печива і перемішайте, поки маса не стане однорідною.

Викладіть крихти в роз'ємну форму діаметром 26 см, попередньо вистелену плівкою, щоб не надто її бруднити. Форму з крихтами відправте в холодильник, щоб вони застигли.

Тепер готуємо найсмачніше — начинку. Спочатку потрібно зварити цукровий сироп. Розчиніть цукор у 80 мл води, доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні п'ять хвилин. Визначити, чи сироп готовий — дуже просто. Просто влийте чайну ложечку сиропу в холодну воду та спробуйте зліпити кульку: якщо кулька вийшла, то сироп готовий. Якщо ні — варіть ще.

Збийте жовтки, поки вони не посвітлішають і тонклю цівкою влийте цукровий сироп, знову збивайте, поки маса не стане білою.

Сир збийте із цукровою пудрою до однорідності. Видавіть сік із лаймів і натріть з них цедру. Щоб соку було більше, буквально на півхвилини їх можна підігріти у мікрохвильовій печі.

Розчиніть желатин у 80 мл води на водяній бані, влийте в сир і перемішайте, додайте яєчно-цукрову суміш і знову перемішайте. Збийте вершки та додайте до інших інгредієнтів.

Начинку, що вийшла, викладіть на основу з печива, розрівняйте і відправте в холодильник на ніч.

Також ви можете приготувати смачний шоколадний торт без випічки із шоколадною глазур'ю.