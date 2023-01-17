Шоколадний торт без випічки: простий і доступний рецепт

Такий торт готується дуже швидко та не потребує особливих кулінарних навичок.

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Шоколадний торт без випічки — ідеальний десерт для невеликого сімейного торжества або домашнього чаювання. На його приготування піде зовсім небагато часу, а результат перевершить усі очікування.

Шоколадний торт без випічки

Інгредієнти:

пісочне печиво — 250 г;

чорний шоколад — 220 г;

вершки 30-35% — 160 мл;

вершкове масло — 40-50 г.

Для шоколадної глазурі:

чорний шоколад — 110 г;

вершки 30-35% — 80 мл;

вершкове масло — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Відповідну форму застелити фольгою або харчовою плівкою, змастити вершковим маслом. Печиво покришити на дрібні купки. Шоколад також поламати і скласти в окрему ємність.

У каструлю з товстим дном налити вершки, туди додати вершкове масло, поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести суміш до кипіння. Після цього відразу ж вилити її в миску зі шматочками шоколаду і мішати, поки шоколад повністю розчиниться. До цієї суміші додати подрібнене печиво, перемішати і перекласти масу, що вийшла, у форму. Поверхню розрівняти, накрити харчовою плівкою в контакт і після остигання поставити в морозилку на 2,5-3 години, поки повністю застигне.

Через кілька годин дістати форму з холодильника і перекласти застиглу масу на блюдо.

Далі необхідно приготувати шоколадну глазур. У невелику каструлю влити вершки, додати столову ложку вершкового масла, поставити на вогонь і, постійно помішуючи, довести до кипіння. Додати дрібно подрібнений шоколад, зняти каструлю з вогню і перемішати до утворення однорідної шоколадної суміші. Покрити торт шоколадною глазур'ю, рівномірно розподіляючи її по поверхні та боках. Прикрасити десерт за власним бажанням.

Нагадаємо, як приготувати торт "Тетяна".