Шоколадный торт без выпечки: простой и доступный рецепт

Такой торт готовится очень быстро и не требует особых кулинарных навыков.

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Шоколадный торт без выпечки – идеальный десерт для небольшого семейного торжества или домашнего чаепития. На его приготовление уйдет совсем немного времени, а результат превзойдет все ожидания.

Шоколадный торт без выпечки

Ингредиенты:

Песочное печенье – 250 гр;

Черный шоколад – 220 гр;

Сливки 30-35% – 160 мл;

Сливочное масло – 40-50 гр;

Для шоколадной глазури:

Черный шоколад – 110 гр;

Сливки 30-35% – 80 мл;

Сливочное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Подходящую форму застелить фольгой или пищевой пленкой, смазать сливочным маслом. Печенье покрошить на мелкие кучки. Шоколад так же поломать и сложить в отдельную емкость.

В кастрюлю с толстым дном налить сливки, туда же добавить сливочное масло, поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести смесь до кипения. После этого сразу же вылить ее в миску с кусочками шоколада и мешать, пока шоколад полностью растворится. К этой смеси добавить измельченное печенье, перемешать и переложить получившуюся массу в форму. Поверхность разровнять, накрыть пищевой пленкой в контакт и после остывания поставить в морозилку на 2,5-3 часа, пока он полностью застынет.

Спустя несколько часов достать форму из холодильника, и переложить застывшую массу на блюдо.

Далее необходимо приготовить шоколадную глазурь. В небольшую кастрюлю влить сливки, добавить столовую ложку сливочного масла, поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Добавить мелко измельченный шоколад, снять кастрюлю с огня и перемешать до образования однородной шоколадной смеси. Покрыть торт шоколадной глазурью, равномерно распределяя ее по поверхности и бокам. Украсить десерт по своему желанию.

Напомним, как приготовить торт "Татьяна".