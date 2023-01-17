Шоколадный торт без выпечки: простой и доступный рецепт
Такой торт готовится очень быстро и не требует особых кулинарных навыков.
Шоколадный торт без выпечки – идеальный десерт для небольшого семейного торжества или домашнего чаепития. На его приготовление уйдет совсем немного времени, а результат превзойдет все ожидания.
Шоколадный торт без выпечки
Ингредиенты:
- Песочное печенье – 250 гр;
- Черный шоколад – 220 гр;
- Сливки 30-35% – 160 мл;
- Сливочное масло – 40-50 гр;
Для шоколадной глазури:
- Черный шоколад – 110 гр;
- Сливки 30-35% – 80 мл;
- Сливочное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Подходящую форму застелить фольгой или пищевой пленкой, смазать сливочным маслом. Печенье покрошить на мелкие кучки. Шоколад так же поломать и сложить в отдельную емкость.
В кастрюлю с толстым дном налить сливки, туда же добавить сливочное масло, поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести смесь до кипения. После этого сразу же вылить ее в миску с кусочками шоколада и мешать, пока шоколад полностью растворится. К этой смеси добавить измельченное печенье, перемешать и переложить получившуюся массу в форму. Поверхность разровнять, накрыть пищевой пленкой в контакт и после остывания поставить в морозилку на 2,5-3 часа, пока он полностью застынет.
Спустя несколько часов достать форму из холодильника, и переложить застывшую массу на блюдо.
Далее необходимо приготовить шоколадную глазурь. В небольшую кастрюлю влить сливки, добавить столовую ложку сливочного масла, поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Добавить мелко измельченный шоколад, снять кастрюлю с огня и перемешать до образования однородной шоколадной смеси. Покрыть торт шоколадной глазурью, равномерно распределяя ее по поверхности и бокам. Украсить десерт по своему желанию.
Напомним, как приготовить торт "Татьяна".