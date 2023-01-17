Торт "Татьяна": как приготовить вкусный торт к празднику
Торт можно украсить шоколадной крошкой сверху и по бокам.
25-января отмечается Татьянин день, и по этому случаю рекомендуем порадовать своих знакомых Татьян одноименным десертом – вкусным тортом по рецепту из блога "Во Меню".
Торт "Татьяна"
Ингредиенты:
- Сметана – 200 гр;
- Мука – 5 ст. л;
- Молотые грецкие орехи – 1 стак;
- Сгущенное молоко – 0,5 банки;
- Яйца – 2 шт;
- Сахар – 1 стак;
- Сливочное масло – 100 гр;
- Сода – 1 ч. л. без верха.
Для крема:
- Сгущенное молоко – 1 банка;
- Сливочное масло – 400 гр.
Способ приготовления:
Сметану смешать с содой и оставить в теплом месте на полчаса. Яйца и сахар растереть добела, чтобы получилась однородная консистенция, затем влить туда сгущенку, добавить размягченное сливочное масло, сметану и все перемешать. В полученную массу всыпать муку и орехи и перемешать тесто, чтобы оно получилось однородным.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом или маргарином и посыпать тонким слоем муки, чтобы коржи не прилипали. Поделить тесто на две части, выпекать по очереди в разогретой до 180 градусов 25-30 минут каждый корж.
Далее необходимо приготовить крем. Для этого смешать сгущенное масло с размягченным сливочным маслом и взбивать до однородной массы.
Остывшие коржи смазать кремом, сформировать торт и украсить по своему вкусу. Верх можно смазать кремом или же покрыть шоколадной глазурью.
Ранее Фокус писал, как приготовить медовик зеленого цвета.