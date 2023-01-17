Торт "Татьяна": как приготовить вкусный торт к празднику

Торт можно украсить шоколадной крошкой сверху и по бокам.

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25-января отмечается Татьянин день, и по этому случаю рекомендуем порадовать своих знакомых Татьян одноименным десертом – вкусным тортом по рецепту из блога "Во Меню".

Торт "Татьяна"

Ингредиенты:

Сметана – 200 гр;

Мука – 5 ст. л;

Молотые грецкие орехи – 1 стак;

Сгущенное молоко – 0,5 банки;

Яйца – 2 шт;

Сахар – 1 стак;

Сливочное масло – 100 гр;

Сода – 1 ч. л. без верха.

Для крема:

Сгущенное молоко – 1 банка;

Сливочное масло – 400 гр.

Способ приготовления:

Сметану смешать с содой и оставить в теплом месте на полчаса. Яйца и сахар растереть добела, чтобы получилась однородная консистенция, затем влить туда сгущенку, добавить размягченное сливочное масло, сметану и все перемешать. В полученную массу всыпать муку и орехи и перемешать тесто, чтобы оно получилось однородным.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом или маргарином и посыпать тонким слоем муки, чтобы коржи не прилипали. Поделить тесто на две части, выпекать по очереди в разогретой до 180 градусов 25-30 минут каждый корж.

Далее необходимо приготовить крем. Для этого смешать сгущенное масло с размягченным сливочным маслом и взбивать до однородной массы.

Остывшие коржи смазать кремом, сформировать торт и украсить по своему вкусу. Верх можно смазать кремом или же покрыть шоколадной глазурью.

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