Зеленый медовик: оригинальный рецепт знаменитого торта

Шпинат придает тесту зеленый цвет, но практически не влияет на вкус десерта.

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Медовик нежно-зеленого цвета не только удивит домочадцев и гостей своим необычным видом, но и порадует вкусом, который практически ничем не отличается от оригинального торта. Как приготовить такую красоту, рассказала известный кулинарный блогер Валерия Велигура на своей странице в Instagram.

Медовик со шпинатом

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт;

Сахар – 250 гр;

Соль – щепотка;

Мед – 125 гр;

Сливочное масло – 150 гр;

Сода – 1 ч. л. с горкой;

Шпинат – 150 гр;

Мука – 800-900 гр. ⠀

Для крема:

Сливочный сыр – 500 гр;

Сливки (33%) – 250 мл;

Сахарная пудра – 100 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить тесто. Для этого в глубокой миске соединить мед, сахар, яйца, соль и сливочное масло и поставить на водяную баню. Помешивая, держать, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной. Добавить соду и, снова постоянно перемешивая, подержать на огне еще пару минут.

Снять массу, которая после добавления соды увеличится в объеме, добавить в нее измельченный в блендере шпинат и перемешать. Он даст цвет, а вот его вкус практически никак не повлияет на вкус торта. Отставить на 15 минут, а затем добавить просеянную муку и замесить тесто. Оно будет немного липнуть к рукам.

Сформировать из теста от 6 до 8 шариков и поставить в холодильник на час. Спустя 60 минут каждый шарик раскатать на пергаментной бумаге в тонкий корж, наколоть вилкой и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 5 минут.

Остудить коржи и вырезать желаемую форму. Обрезки измельчить в блендере на крошки для присыпки.

Крем:

Сливочный творог, сливки и сахарную пудру взбить миксером, пока масса не загустеет.

Перемазать коржи кремом, им же покрыть верх и бока, украсить крошкой со всех сторон. Верх можно декорировать безе, ягодами, мятой.

Готовый торт поставить на несколько часов в холодильник, а еще лучше – на всю ночь.

Напомним, как приготовить торт "Муравейник" без выпечки.