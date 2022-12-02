Торт "Муравейник" без выпечки. Как приготовить любимый десерт за 20 минут

Торт может долго храниться в холодильнике без потери вкусовых качеств.

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Торт "Муравейник" любим многими из детства, однако своей популярности он не потерял и сейчас. Для тех, у кого особо нет времени возиться с выпечкой этого десерта по классическому рецепту, предлагаем куда более простой, но не менее результативный способ приготовления.

Торт "Муравейник" без выпечки

Ингредиенты:

Печенье сахарное – 500 гр;

Грецкие орехи (можно фундук или арахис) – 150 гр;

Сливочное масло (82,5% жирности) – 100 гр;

Вареная сгущенка – 1 банка;

Мак – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Печенье поломать руками на небольшие кусочки. Масло и сгущеное молоко комнатной температуры сбить миксером.

В глубокую посуду высыпать поломанное печенье, туда же – измельченные орехи и масло со сгущенкой, все хорошо перемешать.

Взять плоское блюдо и на нем выложить торт в форме пирамидки, сверху посыпать маком. Торт "Муравейник" также можно украсить растопленным шоколадом или разноцветными драже. Готовый торт отправить в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Из перечисленного количества продуктов получается 6-7 кусочков лакомства. При желании, можно увеличить массу ингредиентов в полтора-два раза.

Напомним, как приготовить без выпечки торт "Наполеон" и медовик.