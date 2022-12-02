Торт "Муравейник" без выпечки. Как приготовить любимый десерт за 20 минут
Торт может долго храниться в холодильнике без потери вкусовых качеств.
Торт "Муравейник" любим многими из детства, однако своей популярности он не потерял и сейчас. Для тех, у кого особо нет времени возиться с выпечкой этого десерта по классическому рецепту, предлагаем куда более простой, но не менее результативный способ приготовления.
Торт "Муравейник" без выпечки
Ингредиенты:
- Печенье сахарное – 500 гр;
- Грецкие орехи (можно фундук или арахис) – 150 гр;
- Сливочное масло (82,5% жирности) – 100 гр;
- Вареная сгущенка – 1 банка;
- Мак – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Печенье поломать руками на небольшие кусочки. Масло и сгущеное молоко комнатной температуры сбить миксером.
В глубокую посуду высыпать поломанное печенье, туда же – измельченные орехи и масло со сгущенкой, все хорошо перемешать.
Взять плоское блюдо и на нем выложить торт в форме пирамидки, сверху посыпать маком. Торт "Муравейник" также можно украсить растопленным шоколадом или разноцветными драже. Готовый торт отправить в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
Из перечисленного количества продуктов получается 6-7 кусочков лакомства. При желании, можно увеличить массу ингредиентов в полтора-два раза.
Напомним, как приготовить без выпечки торт "Наполеон" и медовик.