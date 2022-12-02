Торт "Мурашник" без випічки. Як приготувати улюблений десерт за 20 хвилин

Торт може довго зберігатися у холодильнику без втрати смакових якостей.

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Торт "Мурашник" багато хто любить з дитинства, проте своєї популярності він не втратив і зараз. Для тих, у кого особливо немає часу возитися з випічкою цього десерту за класичним рецептом, пропонуємо значно простіший, але не менш результативний спосіб приготування.

Торт "Мурашник" без випічки

Складові:

Печиво цукрове — 500 г;

Волоські горіхи (можна фундук або арахіс) — 150 г;

Вершкове масло (82,5% жирності) — 100 г;

Варена згущене молоко — 1 банка;

Мак — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Печиво поламати руками на невеликі шматочки. Масло та згущене молоко кімнатної температури збити міксером.

У глибокий посуд висипати поламане печиво, туди ж — подрібнені горіхи та масло зі згущеним молоком, все добре перемішати.

Взяти плоску тарілку і викласти торт у формі пірамідки, зверху посипати маком. Торт "Мурашник" також можна прикрасити розтопленим шоколадом або різноколірним драже. Готовий торт відправити в холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився.

З перерахованої кількості продуктів виходить 6-7 шматочків ласощів. За бажання можна збільшити масу інгредієнтів у півтора-два рази.

Нагадаємо, як приготувати без випічки торт "Наполеон" та медівник.