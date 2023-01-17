Торт "Тетяна": як приготувати смачний торт до свята

Торт можна прикрасити шоколадною крихтою зверху та з боків.

Related video

25-січня відзначається Тетянин день, і з цієї нагоди рекомендуємо порадувати своїх знайомих Тетян однойменним десертом — смачним тортом за рецептом із блогу "В Меню".

Торт "Тетяна"

Складові:

Сметана — 200 гр;

Борошно — 5 ст.л.;

Молоті волоські горіхи — 1 скл.;

Згущене молоко — 0,5 банки;

Яйця — 2 шт.;

Цукор — 1 скл.;

Вершкове масло — 100 гр;

Сода — 1 ч.л. без верху.

Для крему:

Згущене молоко — 1 банка;

Вершкове масло — 400 гр.

Спосіб приготування:

Сметану змішати із содою та залишити в теплому місці на пів години. Яйця та цукор розтерти добіла, щоб вийшла однорідна консистенція, потім влити туди згущене молоко, додати розм'якшене вершкове масло, сметану та все перемішати. В отриману масу всипати борошно та горіхи та перемішати тісто, щоб воно вийшло однорідним.

Форму для випікання змастити вершковим маслом або маргарином і посипати тонким шаром борошна, щоб коржі не прилипали. Розділити тісто на дві частини, випікати по черзі в розігрітій до 180 градусів 25-30 хвилин кожен корж.

Далі потрібно приготувати крем. Для цього змішати згущене молоко з розм'якшеним вершковим маслом і збивати до однорідної маси.

Охолоджені коржі змастити кремом, сформувати торт і прикрасити на свій смак. Верх можна змастити кремом або ж покрити шоколадною глазур'ю.

Раніше Фокус писав, як приготувати медовик зеленого кольору.