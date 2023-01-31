Вкуснейший десерт. Рецепт творожного торта с лаймом

Это простой и очень вкусный торт, который не требует выпечки.

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Торты с творожной начинкой и основой из дробленого печенья хороши тем, что не требуют выпечки и замеса теста. А результат напоминает чизкейк. Лайм придает торту пикантную кислинку и аромат.

Словом, это чудесный рецепт с простыми ингредиентами.

Творожный торт с лаймом

Ингредиенты:

Творог — 900 гр;

Печенье — 250 гр;

Сахар — 160 гр;

Желатин -25 гр;

Два лайма;

Сливочное масло — 130 гр;

Вода – 125 мл;

Сливки 30% — 400 мл;

Шесть яичных желтков;

Сахарная пудра — 120 гр.

Это один из тех простейших рецептов, для которых не требуется месить тесто. Ведь основа торта делается из дробленого печенья. Также торт не требует выпечки, что очень удобно. Печенье можно взять любое. Его просто положите в пакет, и побейте скалкой, чтобы получить крошку.

Растопите в кастрюле сливочное масло, добавьте крошку печенья и перемешайте, пока масса не станет однородной.

Выложите крошки в разъемную форму диаметром 26 см, предварительно выстеленную пленкой, чтобы не слишком ее пачкать. Форму с крошками отправьте в холодильник, чтоб они застыли.

Теперь готовим самое вкусное – начинку. Для начала нужно сварить сахарный сироп. Растворите сахар в 80 мл воды, доведите до кипения и варите на маленьком огне пять минут. Определить, готов ли сироп – очень просто. Просто влейте чайную ложечку сиропа в холодную воду и попробуйте слепить шарик: если шарик получился, то сироп готов. Если нет – варите еще.

Взбейте желтки, пока они не посветлеют и тонкой струйкой влейте сахарный сироп, снова взбивайте, пока масса не станет белой.

Творог взбейте с сахарной пудрой до однородности. Выдавите сок из лаймов и натрите с них цедру. Чтобы сока было больше, буквально на полминуты их можно подогреть в микроволновке.

Растворите желатин в 80 мл воды на водяной бане, влейте в творог и перемешайте, добавьте яично-сахарную смесь и снова перемешайте. Взбейте сливки и добавьте к прочим ингредиентам.

Получившуюся начинку выложите на основу из печенья, разровняйте и отправьте в холодильник на ночь.

Также вы можете приготовить вкуснейший шоколадный торт без выпечки с шоколадной глазурью.