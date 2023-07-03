Єва Лонгорія показала стильну пляжну сукню (фото)

Зірка відпочиває в Європі разом зі своїми близькими.

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48-річна американська акторка та продюсерка Єва Лонгорія продемонструвала стильну пляжну сукню. Знаменитість помітили на пляжі в Марбельї, Іспанія, разом із сином Сантьяго. Про це пише Daily Mail.

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Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" полетіла до Європи у свою щорічну літню відпустку. Лонгорія мала елегантний вигляд у біло-жовтій літній сукні в смужку від Lemlem (24,6 тисяч гривень), відпочиваючи під іспанським сонцем зі своїм п'ятирічним сином. Пляжне вбрання знаменита акторка поєднала зі шльопанцями.

Сонцезахисні окуляри і коричневий чохол для телефону на ремінці доповнили ансамбль Лонгорії. Своє темне волосся зірка екранів зібрала у хвіст, завершивши своє вбрання парою сережок і простим браслетом.

Нагадаємо, Єва Лонгорія приєдналася до свого чоловіка, 55-річного медіамагната Хосе Бастона на вечірці з нагоди святкування 15-річчя виробничої компанії Bambú в Мадриді.

Також Фокус писав про зміни в житті Єви Лонгорії після зйомок у культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки".