Ева Лонгория показала стильное пляжное платье (фото)

Звезда отдыхает в Европе вместе со своими близкими.

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48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория продемонстрировала стильное пляжное платье. Знаменитость заметили на пляже в Марбелье, Испания, вместе с сыном Сантьяго. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" улетела в Европу в свой ежегодный летний отпуск. Лонгория выглядела элегантно в бело-желтом летнем платье в полоску от Lemlem (24,6 тысяч гривен), отдыхая под испанским солнцем со своим пятилетним сыном. Пляжный наряд знаменитая актриса сочетала с шлепанцами.

Солнцезащитные очки и коричневый чехол для телефона на ремешке дополнили ансамбль Лонгории. Свои темные волосы звезда экранов собрала в хвост, завершив свой наряд парой сережек и простым браслетом.

Напомним, Ева Лонгория присоединилась к своему супругу, 55-летнему медиамагнату Хосе Бастону на вечеринке по случаю празднования 15-летия производственной компании Bambú в Мадриде.

Также Фокус писал об изменениях в жизни Евы Лонгории после съемок в культовом сериале "Отчаянные домохозяйки".