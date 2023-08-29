Єва Лонгорія провела час із чоловіком і сином у парку (фото)

Сім'я нещодавно повернулася з відпочинку в Іспанії.

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48-річна акторка та бізнесвумен Єва Лонгорія, найвідоміша своєю роллю в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", провела час зі своєю сім'єю. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість сфотографували в парку Лос-Анджелеса з чоловіком, 55-річним продюсером Хосе Бастоном і їхнім 5-річним сином Сантьяго.

48-річна акторка, яка в суботу ввечері була присутня на благодійному заході з Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер та іншими знаменитостями, продемонструвала свої підтягнуті руки в білій футболці без рукавів з жовтим смайликом та ініціалами LAFC. Лонгорія доповнила образ білими спортивними штанами, кросівками і білою толстовкою, яку вона зав'язала на талії.

Її довге темне волосся було зібране у високий пучок і вона зробила мінімальний макіяж. Образ вона завершила темними сонцезахисними окулярами.

Чоловік акторки був у чорному светрі, спортивних штанях у тон і чорних кросівках. Поділ білої футболки виступав з-під светра. Їхній син, п'ятирічний Сантьяго, мав чарівний вигляд у небесно-блакитній сорочці та шортах.

Нагадаємо, 48-річна Єва Лонгорія приміряла оливковий купальник під час відпочинку біля басейну.

Також Фокус писав про вихід Єви Лонгорії на червону доріжку в стильній білій сукні.