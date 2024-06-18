Єва Лонгорія показала сина, який підріс (фото)

Сантьяго став першою і поки єдиною дитиною акторки. Він народився 19 червня 2018 року.

49-річна американська акторка Єва Лонгорія показала єдиного сина, який підріс. Сімейними кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

"Ніколи не пізно привітати з Днем батька усіх дивовижних татусів! Надзвичайно пощастило мати цих двох у моєму житті", — написала знаменитість.

Зокрема, Лонгорія показала фото з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном та їхнім пʼятирічним сином Сантьяго. Також зірка "Відчайдушних домогосподарок" виклала зворушливі знімки єдиного спадкоємця, який позував разом зі своїм татом.

А на останньому кадрі Єва постала зі своїм батьком Енріке, який посміхався в ковбойському капелюсі.

Єва Лонгорія з родиною

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" та мексиканський медіамагнат Хосе Бастон уклали шлюб у 2016 році. До цього Лонгорія була одружена з баскетболістом Тоні Паркером та актором Тайлером Крістофером.

У союзі акторки та бізнесмена народився син Сантьяго, який став першою та поки єдиною дитиною Єви. Час від часу знаменитість показує свіжі кадри нащадка у соцмережах.

19 червня 2024 Сантьяго виповниться 6 років.

Єва Лонгорія із сином Фото: Instagram evalongoria

Нагадаємо, Єва Лонгорія провела час з рідними в парку.

Також Фокус писав про плани Єви Лонгорії заради сина переїхати до Іспанії.