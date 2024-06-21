49-річна Єва Лонгорія знялася у стильних образах для глянцю (фото)
Зірка розповіла про свої нові проєкти. Зокрема, пригадала зйомки з Едді Мерфі та Меріл Стріп.
49-річна американська акторка Єва Лонгорія продемонструвала свою підтягнуту фігуру в новій зйомці. Кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.
Одна з головних акторок серіалу "Відчайдушні домогосподарки" позувала у відвертих образах для журналу DuJour. Зокрема, вона приміряла напівпрозору шоколадну сукню, жилет з глибоким декольте, штанний костюм у смужку, смілий чорний топ тощо.
Акторка розповіла про своє нове шоу на Apple TV+ "Земля жінок", яке стартує в червні. Єва також буде зніматися в четвертому сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі", який має вийти на Hulu наприкінці серпня 2024.
Лонгорія розкрила особливості роботи зі своєю "двоюрідною сестрою" Меріл Стріп над цим серіалом, про поцілунки з Едді Мерфі для їхнього фільму "Пікап" і про те, що Том Круз — "найдобріша людина".
Єва зізналася, що була щаслива зніматися з Меріл Стріп у новому сезоні "Вбивства в одній будівлі". Виявилося, що вони далекі родичі.
Їй також подобалося працювати з Едді Мерфі.
"Він мій Голлівуд. Він мій кумедний. Він знавець комедії", — розповіла знаменитість.
"І, звичайно, в перший день на знімальному майданчику ми повинні цілуватися. Тож це було таке: "Приємно познайомитися", а потім мва"", — пожартувала акторка.
Нагадаємо, Єва Лонгорія залишила відбиток рук у Каннах.
Також Фокус писав про єдиного сина Єви Лонгорії.