66-річна Мадонна та її 28-річний бойфренд провели час у Лондоні (фото)

Про нові стосунки зірки стало відомо влітку 2024 року. З того часу вони все частіше виходять разом на публіку.

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66-річна американська співачка Мадонна показала нові кадри зі своїм юним бойфрендом Акімом Моррісом, 28. Фото артистка опублікувала в Instagram.

Пара напередодні відвідала Лондон. Серед каруселі кадрів було кілька фото Медж з її 28-річним хлопцем Акімом Моррісом. Вони разом сиділи на трибунах футбольного матчу.

Зокрема, співачка поділилася записами в студії зі співробітником Hung Up Стюартом Прайсом.

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"Лондон кличе. Повернення у Стю зі Стюартом Прайсом. Вперед, Челсі!" — написала американська знаменитість.

На матчі футбольного клубу "Челсі" в Західному Лондоні Мадонна та її супутник одягли парні образи.

Мадонна в Лондоні

Зірка сцени продемонструвала повністю чорне вбрання, яке включало колготки, мінісукню, куртку-бомбер і шкіряний тренч, надітий поверх нього. Свої платинові пасма Медж заплела у дві довгі коси.

Вона доповнила образ пухнастою шапкою-вушанкою та нарукавниками.

Акім тим часом був у синій сорочці на блискавці, чорному бомбері та світлих витертих джинсах із порізаними деталями. І він, і його зіркова супутниця носили масивні чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Мадонна та Акім Морріс відвідали Рим.

Також Фокус писав про появу Мадонни на Міланському тижні моди.