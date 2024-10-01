66-річна Мадонна та її 28-річний бойфренд провели час у Лондоні (фото)
Про нові стосунки зірки стало відомо влітку 2024 року. З того часу вони все частіше виходять разом на публіку.
66-річна американська співачка Мадонна показала нові кадри зі своїм юним бойфрендом Акімом Моррісом, 28. Фото артистка опублікувала в Instagram.
Пара напередодні відвідала Лондон. Серед каруселі кадрів було кілька фото Медж з її 28-річним хлопцем Акімом Моррісом. Вони разом сиділи на трибунах футбольного матчу.
Зокрема, співачка поділилася записами в студії зі співробітником Hung Up Стюартом Прайсом.Важливо
"Лондон кличе. Повернення у Стю зі Стюартом Прайсом. Вперед, Челсі!" — написала американська знаменитість.
На матчі футбольного клубу "Челсі" в Західному Лондоні Мадонна та її супутник одягли парні образи.
Зірка сцени продемонструвала повністю чорне вбрання, яке включало колготки, мінісукню, куртку-бомбер і шкіряний тренч, надітий поверх нього. Свої платинові пасма Медж заплела у дві довгі коси.
Вона доповнила образ пухнастою шапкою-вушанкою та нарукавниками.
Акім тим часом був у синій сорочці на блискавці, чорному бомбері та світлих витертих джинсах із порізаними деталями. І він, і його зіркова супутниця носили масивні чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Мадонна та Акім Морріс відвідали Рим.
Також Фокус писав про появу Мадонни на Міланському тижні моди.