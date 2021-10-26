Кадры решают все. Как Турция оказалась в авангарде беспилотных систем будущего

Братья Байрактар и их отец Оздемир доказали, что стране не обязательно быть сверхдержавой с неограниченным бюджетом на исследования и разработку, чтобы совершить впечатляющий прорыв в разработке передовых технологий.

Послушайте: вы, конечно, хорошие и образованные ребята, но смиритесь, что вам не тягаться с иностранными производителями. Чиновник из Президиума оборонной промышленности обращается к Сельчуку и Халуку Байрактару, середина 2000-х годов

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, который посвящен беспилотному будущему военной авиации Турции.

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США и Китай экспериментировали с вооружением своих ударных БПЛА ракетами "воздух-воздух" малой дальности (AAM), причем США даже успешно сбили ими другой беспилотник во время учений в 2017 году. Однако MQ-9 Reaper, который использовался в качестве пусковой платформы во время этих учений, сравнительно медленный и не обладает маневренностью истребителя, который, возможно, рисует читателям воображение. Проекты по созданию истребителя такого типа все еще находятся в стадии разработки, и большинство из них вряд ли когда-либо будут запущены в производство.

Тем не менее, бесспорно, что боевые беспилотники однажды отвоюют небо у своих пилотируемых собратьев. Помимо мировых сверхдержав, которые ожидаемо будут в авангарде этого развития, есть еще одна страна, идущая к внедрению такой технологии в ближайшем будущем: Турция. Проект беспилотного истребителя MİUS должен совершить свой первый испытательный полет к 2023 году. Этот сверхзвуковой ударный БПЛА предназначен для точного бомбометания, ведения воздушных боев и подавления вражеской противовоздушной обороны. Его разработка предоставит турецким вооруженным силам новые возможности, опровергая цитату из вступления к этой статье.

Помимо разработки боевых беспилотников типа Akıncı и MİUS, Турция также заботится о подготовке квалифицированной рабочей силы, которая в дальнейшем будет отвечать за разработку преемника MİUS или работать в других областях, где используются передовые технологии. Для этого Турция прилагает беспрецедентные усилия, чтобы вызвать у детей и молодежи интерес к сфере технологий. Одним из способов достижения этой цели являются ежегодные технологические фестивали, например, Teknofest.

Хотя сторонний наблюдатель мог бы принять Teknofest за авиасалон или мероприятие исключительно военного характера, на самом деле это технологический фестиваль, в рамках которого проводится более 30 конкурсов, включающих в себя все виды технологий, от использования искусственного интеллекта в сельскохозяйственных проектах до проектирования электромобилей. Среди множества таких конкурсов, пользующихся огромной популярностью среди участников, особенно выделяется один: конкурс боевых БПЛА планерного и роторного типа. В рамках этих соревнований различные типы БПЛА сражаются за контроль над небом в сценариях воздушного боя, выполняя боевые упражнения и пытаясь не попасть под прицел "вражеских" БПЛА.

[ + – ] Бой беспилотников в небе над Стамбулом во время фестиваля Teknofest Фото: Teknofest

Естественно, соревнования БПЛА не предусматривают стрельбу из боевого оружия по другим беспилотникам. Вместо этого каждый БПЛА пытается навестись на своего соперника с помощью системы камер на фюзеляже. Камера для наведения на цель фиксируется в передней части БПЛА. Таким образом, сбитие происходит виртуально, а не физически. Победителем соревнования становится тот, кто сумеет зафиксировать наибольшее количество БПЛА противника, избегая при этом ответного захвата.

Несмотря на простоту правил и примитивность имитации реального воздушного боя, подобные соревнования — именно то, что нужно, чтобы разжечь пламя энтузиазма среди талантливой молодежи страны. При этом участники получают основные знания, которые понадобятся, чтобы в один прекрасный день поступить на соответствующие высокотехнологичные специальности, позволяющие производить современные БПЛА. В конкурсах участвуют ученики старших классов школ и студенты университетов.

[ + – ] "Бои" БПЛА напоминают столкновения в воздухе времен Первой и Второй мировых войн.

Если бы братья Байрактар и их отец Оздемир прислушались к словам бюрократа из Президиума оборонной промышленности, не было бы проекта MİUS, а Вayraktar Akıncı (с украинскими двигателями — Фокус) не поднялся бы в воздух. Начав разработку в то время, когда яд пораженчества медленно разъедал оборонную промышленность Турции, они проложили путь для новых поколений, которые однажды продолжат их работу. Тот факт, что современная турецкая молодежь развивает свои навыки и интересы благодаря призовым деньгам, спонсорской помощи и шансам на поступление в университеты, может принести огромные плоды в будущем.

Клишированная фраза "богатство нации – в ее детях" превратилась в клише именно потому, что она верна. Посетители Teknofest надолго запомнят это мероприятие благодаря демонстрациям военной авиации Турции и потрясающим авиашоу, однако по-настоящему важные достижения прочно укоренились на земле, во вдохновленных умах.

Baykar Savunma доказали, что стране не обязательно быть сверхдержавой с неограниченным бюджетом на исследования и разработку, чтобы совершить впечатляющий прорыв в разработке передовых технологий. Уход из жизни Оздемира Байрактара опечалил всех, кого он вдохновлял, но можно с уверенностью утверждать, что его работа не прервется. Его наследие и истории продолжать жить в умах новых поколений, сея зерна, которые однажды принесут плоды в виде первого настоящего беспилотного турецкого истребителя.

Мы будем работать неустанно, всеми фибрами нашего существа, пока наша страна не достигнет цели – стать полностью независимым лидером в области технологий БПЛА. Оздемир Байрактар, 1949 –2021