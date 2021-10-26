Кадри вирішують усе. Як Туреччина опинилася в авангарді безпілотних систем майбутнього

Брати Байрактар та їхній батько Оздемір довели, що країні не обов'язково бути наддержавою з необмеженим бюджетом на дослідження та розробку, щоб зробити вражаючий прорив у розробці передових технологій.

Слухайте: ви, звичайно, хороші та освічені хлопці, але змиріться, що вам не тягатися з іноземними виробниками. Чиновник із Президії оборонної промисловості звертається до Сельчука та Халука Байрактара, середина 2000-х років.

Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвяченого безпілотному майбутньому військової авіації Туреччини.

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США та Китай експериментували з озброєнням своїх ударних БПЛА ракетами "повітря-повітря" малої дальності (AAM), причому США навіть успішно збили ними інший безпілотник під час навчань у 2017 році. Однак MQ-9 Reaper, який використовували як пускову платформу під час цих навчань, порівняно повільний і не має маневреності винищувача, який, можливо, уявляється читачам. Проекти зі створення винищувача такого типу все ще перебувають у стадії розробки, і більшість із них навряд чи колись будуть запущені у виробництво.

Тим не менш, беззаперечно, що бойові безпілотники одного разу відвоюють небо у своїх пілотованих побратимів. Крім світових наддержав, яких очікують в авангарді цього розвитку, є ще одна країна, яка йде до впровадження такої технології в найближчому майбутньому: Туреччина. Проект безпілотного винищувача MİUS має здійснити свій перший випробувальний політ до 2023 року. Цей надзвуковий ударний БПЛА призначений для точного бомбометання, ведення повітряних боїв та придушення ворожої протиповітряної оборони. Його розробка надасть турецьким збройним силам нові можливості, заперечуючи цитату зі вступу до цієї статті.

Окрім розробки бойових безпілотників типу Akıncı та MİUS, Туреччина також дбає про підготовку кваліфікованої робочої сили, яка надалі відповідатиме за розробку наступника MİUS або працюватиме в інших галузях, де використовують передові технології. Для цього Туреччина докладає безпрецеденних зусиль, щоб викликати в дітей та молоді інтерес до сфери технологій. Одним зі способів досягнення цієї мети є щорічні технологічні фестивалі, наприклад, Teknofest.

Хоча сторонній спостерігач міг би прийняти Teknofest за авіасалон або захід виключно військового характеру, насправді це технологічний фестиваль, у межах якого проводять понад 30 конкурсів, що включають всі види технологій, від використання штучного інтелекту в сільськогосподарських проектах до проектування електромобілів. Серед багатьох таких конкурсів, що користуються величезною популярністю серед учасників, особливо виділяється один: конкурс бойових БПЛА планерного та роторного типу. В межах цих змагань різні типи БПЛА борються за контроль над небом у сценаріях повітряного бою, виконуючи бойові вправи та намагаючись не потрапити під приціл "ворожих" БПЛА.

[ + – ] Бій безпілотників у небі над Стамбулом під час фестивалю Teknofest Фото: Teknofest

Звісно, змагання БПЛА не передбачають стрілянину з бойової зброї з інших безпілотників. Натомість кожен БПЛА намагається навестися на свого суперника за допомогою системи камер на фюзеляжі. Камера для наведення на ціль фіксується у передній частині БПЛА. Таким чином, збиття відбувається віртуально, а не фізично. Переможцем змагання стає той, хто зуміє зафіксувати найбільшу кількість БПЛА противника, уникаючи при цьому захоплення у відповідь.

Незважаючи на простоту правил та примітивність імітації реального повітряного бою, подібні змагання саме те, що потрібно, щоб розпалити полум'я ентузіазму серед талановитої молоді країни. При цьому учасники отримують основні знання, які знадобляться, щоб одного чудового дня вступити на відповідні високотехнологічні спеціальності, що дозволяють виробляти сучасні БПЛА. У конкурсах беруть участь учні старших класів шкіл і студенти університетів.

[ + – ] "Бої" БПЛА нагадують зіткнення в повітрі часів Першої та Другої світових воєн.

Якби брати Байрактар і їхній батько Оздемір прислухалися до слів бюрократа з Президії оборонної промисловості, не було б проекту MİUS, а Вayraktar Akıncı (з українськими двигунами — Фокус ) не піднявся б у повітря. Розпочавши розробку в той час, коли отрута поразки повільно роз'їдала оборонну промисловість Туреччини, вони проклали шлях для нових поколінь, які якось продовжать їхню роботу. Той факт, що сучасна турецька молодь розвиває свої навички й інтереси завдяки призовим грошам, спонсорській допомозі та шансам на вступ до університетів, може дати величезні плоди в майбутньому.

Клішована фраза "багатство нації – у її дітях" перетворилася на кліше саме тому, що вона правильна. Відвідувачі Teknofest надовго запам'ятають цей захід завдяки демонстраціям військової авіації Туреччини та приголомшливим авіашоу, проте по-справжньому важливі досягнення міцно вкоренилися на землі, у натхненних умах.

Baykar Savunma довели, що країні не обов'язково бути наддержавою з необмеженим бюджетом на дослідження та розробку, щоб зробити вражаючий прорив у розробці передових технологій. Відхід із життя Оздеміра Байрактара засмутив усіх, кого він надихав, але можна з упевненістю стверджувати, що його робота не перерветься. Його спадщина й історія продовжує жити в умах нових поколінь, сіючи зерна, які одного разу принесуть плоди у вигляді першого справжнього безпілотного турецького винищувача.

Ми працюватимемо невпинно, усіма фібрами нашого єства, доки наша країна не досягне мети – стати повністю незалежним лідером у галузі технологій БПЛА. Оздемір Байрактар, 1949 -2021