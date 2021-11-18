Не просто бомбардировщик: самолет B-21 Raider сможет управлять роем дронов (фото)

На такое решение ВВС США были вынуждены пойти из-за дороговизны программы. Новая функция способна оправдать его цену.

Разрабатываемый бомбардировщик B-21 Raider получит новые функции, в частности управлять роем дронов. Об этом сообщает Popular Mechanics.

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Разработка ведется для нужд ВВС США. Планируется, что самолет сможет не только сбрасывать бомбы, но и стать базой управления роем дронов. Американские военные планируют закупить от 100 до 220 B-21. Ими планируется заменить B-1B Lancer и B-2A Spirit. На данный момент на финальной стадии строительства находится 5 самолетов.

Фото: U.S. Air Force

Бомбардировщик выйдет дорогим в строительстве, но как заявляет секретарь ВВС США Френк Кендалл, высокую стоимость планируется компенсировать его многофункциональностью. Именно для этих целей беспилотник станет центром управления роем дронов.

Планируется, что самолет не будет их перевозить внутри. Беспилотники будут взлетать на базе, а затем уже в воздухе примыкать к Raider. Задействуют не только разведывательные БПЛА, но и ударные, что расширит спектр применения самолета с дронами.

Напомним, в Китае засветили неизвестный самолет в ролике к 72-й годовщине создания ВВС. Вероятно, это был стелс-бомбардировщик Н-20.

Ранее в США засветили военные разработки в 15-секундном ролике: БПЛА, истребитель и бомбардировщик.