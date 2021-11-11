В Китае засветили неизвестный самолет в ролике к 72-й годовщине создания ВВС (видео)

Военные эксперты предполагают, что на кадрах — стратегический стелс-бомбардировщик Н-20, который будет способен переносить ядерные бомбы.

В рекламном ролике Военно-воздушных сил Китая опубликовали кадры ранее неизвестного самолета. Вероятно, это модель бомбардировщика Н-20. Об этом сообщает China Arms.

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Перед празднованием 72-й годовщины основания Военно-воздушных сил Китая, был выпущен рекламный ролик. В нем изображается как дочь летчика упаковала масштабную модель самолета в ящик для подарка своему отцу, который выполняет задания вдали от дома.

Неизвестный самолет засняли крупным кадром. Его внешний вид вызвал ряд вопросов у военных экспертов и аналитиков.

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Модель имеет уникальный аэродинамический дизайн без оперения или вертикальных стабилизирующих поверхностей. Крылья, по-видимому, интегрированы в заднюю часть фюзеляжа, что придает самолету гибридную конструкцию аэродинамического профиля, близкую к конструкции летающего крыла.

Из этого в издании делают вывод, что из-за своей формы самолет не может обладать высокой маневренностью, поэтому это скорее бомбардировщик, чем истребитель. На кадрах не видно выреза для кабины, из-за чего неизвестно он будет беспилотным или пилотируемым.

Военный эксперт Джон Греватт считает, что на кадрах запечатлен Н-20. Н-20 — это бомбардировщик невидимка, который может нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Дальность действия самолета может составить несколько тысяч километров. Как утверждает эксперт, китайцы делают ставку на дальности и стелсе, а не на скорость, что позволит ему наносить удар на дистанции, сравнимой со стратегическими бомбардировщиками.

[ + – ] Видео к дню на китайском языке и без субтитров.

При этом не исключено, что на самом деле модель самолета — это не более чем реквизит для видео.

Напомним, в Китае совершил свой первый полет палубный стелс-истребитель 5 поколения J-35. Вероятнее всего, он станет основным самолетом для авианосца Type 003, который почти достроили.