ВПС Китаю засвітили невідомий літак у ролику до 72-ї річниці створення НАОК (відео)

Військові експерти припускають, що на кадрах — стратегічний стелс-бомбардувальник Н-20, який зможе переносити ядерні бомби.

У рекламному ролику Військово-повітряних сил Китаю опублікували кадри раніше невідомого літака. Ймовірно, це модель бомбардувальника Н-20. Про це повідомляє China Arms.

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Перед святкуванням 72-ї річниці заснування Збройних сил Китаю було випущено рекламний ролик. У ньому зображується як дочка льотчика запакувала масштабну модель літака в ящик для подарунка своєму батькові, який виконує завдання далеко від дому.

Невідомий літак зняли великим кадром. Його зовнішній вигляд викликав низку питань у військових експертів та аналітиків.

Важливо

Китайський аналог F-22. Винищувач-невидимка J-20 хороший, але це неточно

Модель має унікальний аеродинамічний дизайн без оперення або вертикальних поверхонь, що стабілізують. Крила, мабуть, інтегровані в задню частину фюзеляжу, що надає літаку гібридну конструкцію аеродинамічного профілю, близьку до конструкції літального крила.

З цього у виданні роблять висновок, що через свою форму літак не може мати високу маневровість, тому це швидше бомбардувальник, ніж винищувач. На кадрах не видно вирізу для кабіни, через що невідомо чи буде він безпілотним, чи пілотованим.

Військовий експерт Джон Греват вважає, що на кадрах зображений Н-20. Н-20 — це бомбардувальник невидимка, який може нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. Дальність дії літака може становити кілька тисяч кілометрів. Як стверджує експерт, китайці роблять ставку на дальності та стелсі, а не на швидкість, що дозволить йому завдавати удару на дистанції, порівнянної зі стратегічними бомбардувальниками.

[ + – ] Відео до дня китайською мовою та без субтитрів.

При цьому не виключено, що насправді модель літака — це не більше ніж реквізит відео.

Нагадаємо, у Китаї здійснив свій перший політ палубний стелс-винищувач 5 покоління J-35. Найімовірніше, він стане основним літаком для авіаносця Type 003, який майже добудували.