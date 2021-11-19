ВПС США показали на відео свій найновіший стелс-безпілотник White Bat

У відео про досягнення Повітряних сил диктор каже фразу: "на зміну дням повітряних куль і біпланів прийшли білі кажани", у цей момент з'являється зображення БПЛА

Військово-повітряні сили США опублікували відео, на якому "засвітили" перспективний розвідувальний БПЛА RQ-180 White Bat. Про це повідомляє The Drive.

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На відео Центру передового досвіду в галузі озброєння ВПС США розповідалося про досягнення розвідки. Після появи на екрані відомого БПЛА RQ-4 Global Hawk на кадрах з'являється і нова технологія. У цей момент диктор каже: "На зміну дням повітряних куль та біпланів прийшли білі кажани". Як пишуть у виданні, наразі невідомо, коли офіційно представлять "білого кажана".

Однак, там припускають, що БПЛА можливо пов'язаний зі стелс-бомбардувальником В-21 Raider. А його особливість полягає в тому, що він керуватиме роєм дронів. Цілком імовірно, що новий безпілотник працюватиме в межах системи B-21.

Також у виданні впевнені, що показаний дизайн безпілотника не є фінальним. Це лише модель того, як він може виглядати, адже його розробка засекречена.

У 2019 році ВПС США виділили 74 розвідувальну ескадрилью на авіабазі Біл, штат Каліфорнія, для управління RQ-180. Відзнака цього підрозділу являє собою великого білого кажана, що ідеально поєднується з відомими прізвиськами RQ-180.

[ + – ] Нашивка 74-ї ескадрильї

Нагадаємо, у США засвітили військові розробки в 15-секундному ролику: БПЛА, винищувач та бомбардувальник. Раніше повідомлялося, що у Штатах розробили новий ударний БПЛА, здатний нести 16 ракет Hellfire.