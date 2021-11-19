ВВС США показали на видео свой новейший стелс-беспилотник White Bat

В видео о достижениях Воздушных сил диктор говорит фразу: "на смену дням воздушных шаров и бипланов пришли белые летучие мыши", в этот момент появляется и изображение БПЛА.

Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором "засветили" перспективный разведывательный БПЛА RQ-180 White Bat. Об этом сообщает The Drive.

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На видео Центра передового опыта в области вооружения ВВС США рассказывалось о достижениях разведки. После появления на экране известного БПЛА RQ-4 Global Hawk, на кадрах мелькает и новая разработка. В этот момент диктор говорит: "На смену дням воздушных шаров и бипланов пришли белые летучие мыши". Как пишут в издании, на данный момент неизвестно, когда официально представят "белую летучую мышь".

Однако там предполагают, что БПЛА возможно связан со стелс-бомбардировщиком В-21 Raider. А его особенность заключается в том, что он будет управлять роем дронов. Вполне вероятно, что и новый беспилотник работать в рамках системы B-21.

Также в издании уверены, что показанный дизайн беспилотника не финальный. Это лишь модель того как он может выглядеть, ведь его разработка засекречена.

В 2019 году ВВС США выделили 74-ю разведывательную эскадрилью на авиабазе Бил, штат Калифорния, для управления RQ-180. Знак отличия этого подразделения представляет собой большую белую летучую мышь, которая идеально сочетается с известными прозвищами RQ-180.

[ + – ] Нашивк 74-й эскадрильи

Напомним, в США засветили военные разработки в 15-секундном ролике: БПЛА, истребитель и бомбардировщик. Ранее сообщалось, что в Штатах разработали новый ударный БПЛА, способный нести 16 ракет Hellfire.