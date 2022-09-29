Второй бучи не будет: Арестович озвучил ответ ВСУ на атаку со стороны Беларуси (видео)

По словам советника ОП, ВСУ не станет сентиментальничать с россиянами и предупредят вторжение еще до пересечения границ Беларуси российскими солдатами.

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером Марком Фейгиным оценил возможность вторжения российских войск со стороны Беларуси. Советник ОП намекнул, что украинские вооруженные силы примут все меры еще до пересечения границы подразделениями ВС РФ и не допустят повторения трагедии в Буче.

Арестович отметил, что Александр Лукашенко не сможет отказать Путину, если тот потребует провести российские части через Беларусь с целью вторжения с северных границ. Но если такое вторжение произойдет, то ВСУ не станут "сентиментальничать" с россиянами.

Если российские войска зайдут, они зайдут без вопросов. Вопрос – пойдут ли они, зная, что их ждет здесь. Второе – что будет с ними, когда они попытаются перейти границу. А за моими ощущениями, на этот раз мы сентиментальничать не будем. Я имею в виду – не когда они пересекут границу, а до того, как они пересекут границу. Ждать очередную Бучу никто уже не будет", – подчеркнул Арестович.

В контексте этого советник ОП намекнул на очередную помощь западных союзников, благодаря которой Украина получит еще 18 единиц РСЗО HIMARS.

"Здравствуй, 18 Хаймарсов", — иронично завершил Арестович.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на территории Беларуси пока не выявлено признаков формирования наступательных группировок противника. Однако идет реконструкция резервного военного аэродрома Лунинец, расположенного в 50 км от границы с Ровенской областью.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угроза нового сухопутного вторжения ВС РФ с территории Беларуси еще существует. Глава ведомства отметил, что с одной стороны Александра Лукашенко должен показать Путину свою позицию, как союзника, с другой — участие Минска в войне будет означать конец его режима.