Другої Бучі не буде: Арестович озвучив відповідь ЗСУ на атаку з боку Білорусі (відео)

За словами радника ОП, ЗСУ не сентиментуватимуть з росіянами і запобіжать вторгненню ще до перетину кордонів Білорусі російськими солдатами.

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Радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером Марком Фейгіним оцінив можливість вторгнення російських військ із боку Білорусі. Радник ОП натякнув, що українські Збройні сили вживуть усіх заходів ще до перетину кордону підрозділами ЗС РФ і не допустять повторення трагедії у Бучі.

Арестович зазначив, що Олександр Лукашенко не зможе відмовити Путіну, якщо той вимагатиме провести російські частини через Білорусь з метою вторгнення з північних кордонів. Але якщо таке вторгнення відбудеться, то ЗСУ не стануть "сентиментальними" з росіянами.

"Якщо російські війська зайдуть, вони зайдуть без запитань. Питання — чи підуть вони, знаючи, що на них чекає тут. Друге — що буде з ними, коли вони намагатимуться перейти кордон. А за моїми відчуттями, цього разу ми не сентиментуватимемо. Я маю на увазі — не коли вони перетнуть кордон, а до того, як вони перетнуть кордон. Чекати на чергову Бучу ніхто вже не буде", — наголосив Арестович.

У контексті цього радник ОП натякнув на чергову допомогу західних союзників, завдяки якій Україна отримає ще 18 одиниць РСЗВ HIMARS.

"Доброго дня, 18 Хаймарсів", — іронічно завершив Арестович.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на території Білорусі поки не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника. Проте йде реконструкція резервного військового аеродрому Лунинець, розташованого за 50 км від кордону з Рівненською областю.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що загроза нового сухопутного вторгнення ЗС РФ з території Білорусі ще існує. Глава відомства зазначив, що з одного боку Олександра Лукашенка має показати Путіну свою позицію як союзника, з іншого — участь Мінська у війні означатиме кінець його режиму.