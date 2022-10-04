Приближает столкновение: в МИД РФ пригрозили НАТО войной из-за поддержки Украины

Поводом для агрессивного заявления российских дипломатов стало объявление США нового пакета военной помощи для украинской армии.

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В российском МИД заявили, что поставки американского оружия Украине приближают к военному столкновению России и НАТО. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого рассказал о новом пакете военной помощи Украине на сумму $625 млн.

Что входит в новый пакет военной помощи?

Американские СМИ выяснили, что в пакет входят бронетехника, 16 гаубиц калибром 155 мм, столько же 105-миллиметровых гаубиц, а также 4 реактивные системы залпового огня HIMARS. Также сообщалось, что в пакет военной помощи войдут боеприпасы, мины и противоминные машины.

Американская помощь стала реакцией на действия России, которая объявила об аннексии захваченных украинских территорий. 30 сентября соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин. 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию "договоров" о принятии в состав России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Совфед предложил схему, обкатанную в Крыму в 2014 году: все жители захваченных территорий признаются гражданами Российской Федерации, однако у них есть один месяц, чтобы в письменной форме подать заявление об отказе от российского гражданства. Есть лишь одно отличие: получение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ. Крымчанам гражданство давали автоматически по факту прописки.

В Украине российские законы об аннексии постановили считать юридически ничтожными.

Напомним, за несколько дней до объявления аннексии стало известно, что США предоставит еще один пакет военной помощи Украине на $1,1 млрд, в который войдут 18 РСЗО HIMARS, высокоточные ракеты, 12 систем Titan для защиты от дронов, грузовики, автомобили, снаряжения для солдат и оборудование. При этом американцы отметили, что закупка и поставка HIMARS может занять несколько лет.