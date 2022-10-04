Совфед РФ одобрил ратификацию документа об аннексии четырех областей Украины (видео)

Жителям этих регионов предлагают подать заявление на гражданство и принести присягу гражданина РФ. В противном случае им дают один месяц на то, чтобы в письменной форме отказаться от российского гражданства.

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Совет Федерации одобрил ратификацию так называемых "договоров" о принятии в состав России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщает информационное агентство ТАСС, в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента РФ решение было принято единогласно.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ратификацию "историческим событием" и поздравила с этим всех россиян. Она также заявила, что с нетерпением ждет новых "сенаторов" от аннексированных регионов.

Согласно документу, все жители этих территорий признаются гражданами Российской Федерации, однако у них есть один месяц, чтобы в письменной форме подать заявление об отказе от российского гражданства. При этом уточняется, что получение гражданства на аннексированных территориях возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Границы оккупированных территорий, денежные единицы и язык

Согласно документу, территории Донецкой и Луганской областей будут иметь довоенный статус "республик ЛНР и ДНР", а Запорожская и Херсонская области "войдут в состав России" в качестве отдельных субъектов. При этом границы этих субъектов будут проходить там же, что и в момент "их образования и принятия в РФ". Государственный язык на этих территориях будет русский.

Также сообщается, что до 1 июня 2023 года в аннексированных регионах будут сформированы "органы исполнительной власти, прокуратуры и суды".

С 1 января 2023 в этих регионах в качестве денежной единицы будет российский рубль, но до конца этого года в обращении также будет находиться украинская гривна. Что касается прав на недвижимость, то их "регистрация" будет проводиться на основе документов, выданных органами украинской власти.

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Напомним, 3 октября Госдума РФ поддержала ратификацию так называемых договоров о присоединении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. Депутаты парламента поддержали единогласно все четыре документа.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ, подтверждающий решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом о нежелании говорить с российским лидером Зеленский заявлял еще до проведения псевдореферендумов в Украине.