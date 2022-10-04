Радфед РФ схвалила ратифікацію документа про анексію чотирьох областей України (відео)

Жителям цих регіонів пропонують подати заяву на громадянство та скласти присягу громадянина РФ. Інакше їм дають один місяць на те, щоб у письмовій формі відмовитись від російського громадянства.

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Рада Федерації схвалила ратифікацію так званих "договорів" про прийняття до складу Росії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Як повідомляє інформаційне агентство ТАСС, під час пленарного засідання верхньої палати парламенту РФ рішення ухвалено одноголосно.

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко назвала ратифікацію "історичною подією" та привітала з цим усіх росіян. Вона також заявила, що з нетерпінням чекає на нових "сенаторів" від анексованих регіонів.

Згідно з документом, всіх жителів цих територій визнають громадянами Російської Федерації, однак вони мають один місяць, щоб у письмовій формі подати заяву про відмову від російського громадянства. Водночас уточнюється, що отримання громадянства на анексованих територіях можливе за умови подання заяви та складання присяги громадянина РФ.

Кордони окупованих територій, грошові одиниці та мова

Згідно з документом, території Донецької та Луганської областей матимуть довоєнний статус "республік ЛНР і ДНР", а Запорізька та Херсонська області "увійдуть до складу Росії" як окремі суб'єкти. Водночас межі цих суб'єктів проходитимуть там же, що й у момент "їхнього утворення та прийняття до РФ". Державна мова на цих територіях буде російською.

Також повідомляється, що до 1 червня 2023 року в анексованих регіонах сформують "органи виконавчої влади, прокуратури та суди".

З 1 січня 2023 року в цих регіонах як грошова одиниця буде російський рубль, але до кінця цього року в обігу також перебуватиме українська гривня. Щодо прав на нерухомість, то їх "реєстрація" проводитиметься на основі документів, виданих органами української влади.

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Нагадаємо, 3 жовтня Держдума РФ підтримала ратифікацію так званих договорів про приєднання захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії. Депутати парламенту підтримали одноголосно всі чотири документи.

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня підписав указ, що підтверджує рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Водночас про небажання говорити із російським лідером Зеленський заявляв ще до проведення псевдореферендумів в Україні.