"Спазм і паніка": У США стривожені скороченням видобутку нафти в ОПЕК, — CNN

Білий дім панікує через те, що країни Близького Сходу та Росії домовляться про скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на день. Це викличе підвищений попит на ресурс і різкий стрибок цін.

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На світовому ринку різко зросли ціни на нафту, очікуючи на те, що Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК+) може скоротити її видобуток більш ніж на один мільйон барелів на день. У зв'язку з цим у Білому домі "забили на сполох", назвавши дії ОПЕК ворожим актом, а скорочення виробництва — повною катастрофою. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела в уряді США.

Оглядачі пишуть, що протягом останніх кількох днів найвищі посадовці президента Джо Байдена в галузі енергетики, економіки та зовнішньої політики розпочали повномасштабну кампанію тиску в останній відчайдушній спробі відмовити близькосхідних союзників від різкого скорочення видобутку нафти. Повідомляється, що американська сторона почала лобіювати іноземних колег із Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ, щоб вони проголосували проти скорочення видобутку нафти.

Ці кроки зумовлені тим, що Білий дім відчуває "спазми та паніку" через ймовірне рішення ОПЕК, назвавши останні зусилля адміністрації Байдена "зняттям рукавичок".

"Ми чітко розуміємо, що енергопостачання має відповідати попиту, щоб підтримувати економічне зростання і знижувати ціни для споживачів у всьому світі, і ми продовжуватимемо говорити про це з нашими партнерами", — заявив представник Ради національної безпеки Адрієнн Вотсон.

В останні 100 днів ціни на бензин у США падали, оскільки адміністрація Байдена протягом кількох місяців робила інтенсивні зусилля в межах внутрішньої та зовнішньої політики, щоб пом'якшити ціни на енергоносії, що різко зросли, після вторгнення Росії в Україну. Однак тепер різкий стрибок цін на нафту створює великі політичні ризики для Білого дому в умовах, коли американські чиновники намагалися запобігти постійному підвищенню цін.

Для лобіювання своїх інтересів Білий дім залучив кількох чиновників, зокрема міністриню фінансів Джанет Єллен, радника з питань енергетики Амоса Хохштейна та співробітника нацбезпеки Бретта МакГурка. Водночас, в офіційних коментарях Вашингтон обережно уникає обговорення можливості різкого скорочення видобутку нафти.

"Ми не є членами ОПЕК+, і тому я не хочу передбачати, що потенційно може вийти з цієї зустрічі", — заявила журналістам у понеділок прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Перспектива переговорів з ОПЕК

Оглядачі зазначають, що члени ОПЕК+ розглядають можливість скорочення видобутку через стрімке падіння цін, які за останні місяці різко впали до рівня нижче 90 доларів за барель. Крім того, на ситуацію впливають антиросійські санкції, в межах яких країни ЄС мають намір обмежити ціни на нафту як покарання за вторгнення Росії в Україну.

Оскільки Москва висловила невдоволення щодо обмеження цін, то спробує домовитися з нафтовим картелем Близького Сходу про скорочення видобутку, викликавши цим різкий стрибок цін.

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Зі свого боку, Вашингтон дав зрозуміти, що США готові купувати нафту ОПЕК для поповнення свого стратегічного нафтового резерву (SPR) не залишать їх "без нагляду", якщо вони вкладуть гроші у видобуток. Ці кроки призведуть до падіння цін і зниження глобального попиту на нафту.

Нагадаємо, у Єврокомісії досягли угоди про нові санкції проти Росії, серед яких й обмеження цін на продаж російської нафти. У матеріалі видання Politico сказано, що Євросоюз працює над тим, щоб змусити Путіна заплатити за ескалацію свого вторгнення.