"Спазм и паника": В США встревожены сокращением добычи нефти в ОПЕК, — CNN

Белый дом паникует из-за того, страны Ближнего Востока и России договорятся о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в день. Это вызовет повышенный спрос на ресурс и резкий скачек цен.

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На мировом рынке резко выросли цены на нефть в ожидании того, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) может сократить ее добычу более чем на один миллион баррелей в день. В связи с этим в Белом доме "забили тревогу", назвав действия ОПЕК враждебным актом, а сокращения производства — полной катастрофой. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

Обозреватели пишут, что в течение последних нескольких дней самые высокопоставленные чиновники президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики начали полномасштабную кампанию давления в последней отчаянной попытке отговорить ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти. Сообщается, что американская сторона начала лоббировать иностранных коллег из Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти.

Эти шаги обусловлены тем, что Белый дом испытывает "спазмы и панику" из-за вероятного решения ОПЕК, назвав последние усилия администрации Байдена "снятием перчаток".

"Мы четко понимаем, что энергоснабжение должно соответствовать спросу, чтобы поддерживать экономический рост и снижать цены для потребителей во всем мире, и мы будем продолжать говорить об этом с нашими партнерами", — заявил представитель Совета национальной безопасности Адриенн Уотсон.

В последние 100 дней цены на бензин в США падали, поскольку администрация Байдена в течение нескольких месяцев предпринимала интенсивные усилия в рамках внутренней и внешней политики, чтобы смягчить резко возросшие цены на энергоносители после вторжения России в Украину. Однако теперь резкий скачок цен на нефть создает большие политические риски для Белого дома, в условиях, когда американские чиновники пытались предотвратить постоянное повышение цен.

Для лоббирования своих интересов Белый дом привлек несколько чиновников, в том числе министра финансов Джанет Йеллен, советника по вопросам энергетики Амоса Хохштейна и сотрудника нацбезопасности Бретта МакГурка. В то же время в официальных комментариях Вашингтон осторожно избегает обсуждения возможности резкого сокращения добычи нефти.

"Мы не являемся членами ОПЕК+, и поэтому я не хочу предсказывать, что потенциально может выйти из этой встречи", — заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Перспектива переговоров с ОПЕК

Обозреватели отмечают, что члены ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи из-за стремительного падения цен, которые за последние месяцы резко упали до уровня ниже 90 долларов за баррель. Кроме того на ситуацию влияют антироссийские санкции, в рамках которых страны ЕС намерены ограничить цены на нефть в качестве наказания за вторжение России в Украину.

А так как Москва выразила недовольство по поводу ограничения цен, то попытается договориться с нефтяным картелем Ближнего Востока о сокращении добычи, вызвав этим самым резкий скачек цен.

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В свою очередь Вашингтон дал понять, США готовы покупать нефть ОПЕК для пополнения своего стратегического нефтяного резерва (SPR) не оставят их "без присмотра", если они вложат деньги в добычу. Эти шаги приведут к падению цен и снижению глобального спроса на нефть.

Напомним, в Еврокомиссии достигли соглашения о новых санкциях против России, среди которых и ограничение цен на продажу российской нефти. В материале издания Politico сказано, что Евросоюз работает над тем, чтобы заставить Путина "заплатить" за эскалацию своего вторжения.