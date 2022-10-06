Три из четырех: эксперты выяснили, что американцы думают о поддержке Украины и угрозах России

Опрос показал, что большинство американцев поддерживают военную помощь Вашингтона Киеву. Это касается как демократов, так и республиканцев.

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Почти три четверти американцев уверены, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России о применении ядерного оружия. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на опрос Ipsos.

Сообщается, что онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73% согласны с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. С этим согласились и демократы, и республиканцы, хотя среди демократов было больше поддержки — 81%, у республиканцев — 66%.

Еще в материале говорится, что большинство американцев — 58% — боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, которое может поразить саму Россию.

С другой стороны, как пишут журналисты, меньшая часть опрошенных уверены, что проблемы Украины не являются делом США. Такое мнение выразили 35% по сравнению с 40% в августе.

Опрос имеет интервал достоверности плюс-минус 4 процентных пункта.

Кроме того, в еще одном опросе, проведенном 4-5 октября, 66% респондентов заявили, что Вашингтону определенно следует продолжать поставки оружия Украине, по сравнению с 51% в аналогичном опросе в августе.

В материале говорится, что после полномасштабного вторжения России 24 февраля администрация Байдена предоставила Украине более 16,8 млрд долларов помощи в обеспечении безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон не подтвердил информацию СМИ о переброске Россией ядерного оружия. США пристально следят за ядерными силами РФ и не видят предпосылок, чтобы изменять размещение собственных войск, отвечающих за сдерживание и применение ЯО.

Еще напомним, что в МИД РФ пригрозили НАТО войной из-за поддержки Украины. Поводом для агрессивного заявления российских дипломатов стало объявление США нового пакета военной помощи для украинской армии.

Также сообщалось, что в США встревожены сокращением добычи нефти в ОПЕК. Белый дом паникует из-за того, страны Ближнего Востока и России договорятся о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в день. Это вызовет повышенный спрос на ресурс и резкий скачек цен.