"Обнадіює": у Білому домі оцінили можливість звільнення Криму, — The Daily Telegraph

В адміністрації Байдена заявили, що успіхи українських військових на Херсонщині викликають надію.

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Якщо Збройні сили України продовжать контрнаступ на Херсонському напрямку, то мають потенціал звільнити півострів Крим, який був анексований Росією ще в 2014 році. Про це пише видання The Daily Telegraph із посиланням на джерело в адміністрації президента США Джо Байдена.

У матеріалі сказано, що саме такий погляд дотримуються в Білому домі.

"Звільнення Криму Україною тепер цілком можливо, це не можна скидати з рахунків", — заявило анонімне джерело видання.

Крім того, як сказало джерело, нинішні темпи просування ЗСУ у Херсонській області викликають надію.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що українські війська звільнили на Херсонщині 3 населені пункти. За словами Зеленського, населені пункти знаходяться у Бериславському районі. Йдеться про Нововоскресенський, Новогригорівку, Петропавлівку.

"Рух продовжується", — сказав президент.

Раніше Фокус повідомляв, що армія РФ стала для України головним постачальником важкого озброєння. За даними журналістів, Росія випередила США та інших західних союзників із постачання ЗСУ військовою технікою. Один батальйон "Карпатська Січ" захопив в Ізюмі 10 російських танків Т-80 та 5 гаубиць 2С5 "Гіацинт".

Ще нагадаємо, що Лукашенко слідом за Путіним збирає резервістів. Експерт Ігар Тишкевич із Українського інституту майбутнього вважає, що білоруських резервістів не відправлять воювати до України. Вони необхідні для того, щоб полегшити наступ на Україну нової хвилі мобілізованих росіян.

Також повідомлялося, що у Зеленського висловилися про ймовірність ядерного удару по Україні. Представник президента України у парламенті Федір Вениславський не побачив підтвердження, що найближчим часом держава-агресор завдасть тактичного ядерного удару по нашій країні чи поблизу її кордонів.