"Дуже низька": в Зеленського висловилися про ймовірність ядерного удару РФ по Україні

Представник президента України у парламенті Федір Веніславський не побачив підтвердження, що найближчим часом держава-агресор завдасть тактичного ядерного удару по нашій країні чи поблизу її кордонів.

Related video

Імовірність того, що Російська Федерація використовує ядерну зброю в межах України, дуже низька. Таку думку висловив представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський.

За його словами, ймовірність реалізації ядерного удару по Україні з боку РФ зараз є дуже низькою.

Веніславський вважає, що ядерні погрози Кремля — це шантаж. І спрямований він насамперед на західноєвропейські держави та Сполучені Штати Америки.

Крім того, представник президента України в парламенті прокоментував недавню публікацію The Times. Видання стверджувало, що президент РФ Володимир Путін найближчим часом планує показовий удар на кордоні України із застосуванням тактичної ядерної зброї.

"У нас немає справжнього підтвердження, що це відповідає дійсності", — сказав Веніславський.

Раніше The Times вже писав, що російський президент Володимир Путін відправив ядерний військовий потяг на фронт в Україну. Устаткування належить 12-му відділу Міноборони РФ, який відповідає за експлуатацію ядерного арсеналу країни. Журналісти передбачили, що Росія готує демонстративний ядерний удар на кордонах з Україною.

Крім того, ЗМІ писали, що Росія націлить ядерну зброю на військові об'єкти України. За інформацією журналістів, ЗС РФ знадобиться доба, щоб розконсервувати ядерну зброю, перемістити її в точку для завдання тактичного удару по Україні і зробити її.