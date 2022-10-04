Росія націлить ядерну зброю на військові об'єкти України, — ЗМІ

ЗС РФ знадобиться доба, щоб розконсервувати ядерну зброю, перемістити її в точку для завдання тактичного удару по Україні і здійснити його.

Related video

Якщо Росія наважиться на ядерний удар по території України, то, швидше за все, його буде завдано по військовому полігону або іншому об'єкту військової інфраструктури. Про це пише Bloomberg.

Журналісти у своїх оцінках посилаються на думку джерел, близьких до Міністерства оборони, які вважають, що ядерний удар Кремля по Україні буде демонстративним.

Редакція Bloomberg також звернула увагу на кількість ядерної зброї, якою володіє Росія, та її стан.

За версією видання, російська армія має приблизно дві тисячі ядерних боєголовок. Вони, зі свого боку, розміщуються на 12 складах по всій території РФ.

Для того, щоб привести зброю в бойову готовність і перемістити до місця, з якого буде завдано імовірного ядерного удару, знадобиться доба. Теоретично за цей час супутники США зможуть відстежити активність біля складів із ядерною зброєю та використати цю інформацію для гарантування світової безпеки.

Раніше світові ЗМІ писали про те, що президент Росії Володимир Путін відправив ядерний військовий потяг на фронт в Україну. Устаткування належить 12-му відділу Міноборони РФ, який відповідає за експлуатацію ядерного арсеналу країни. Передбачається, що Росія готує демонстративний ядерний удар на кордоні з Україною.

Крім того, Центр стратегічних комунікацій України розробив рекомендації щодо різних ситуацій під час ядерного удару. Алгоритм дій залежить від того, де людина знаходиться в момент використання зброї масової ураження — вдома, на вулиці або в дорозі.