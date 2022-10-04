Россия нацелит ядерное оружие на военные объекты Украины, — СМИ
ВС РФ понадобятся сутки, чтоб расконсервировать ядерное оружие, переместить его в точку для нанесения тактического удара по Украине и произвести его.
Если Россия решиться на ядерный удар по территории Украины, то, скорее всего, он будет нанесен по военному полигону или другому объекту военной инфраструктуры. Об этом пишет Bloomberg.
Журналисты в своих оценках ссылаются на мнение источников, близких к Министерству обороны, которые считают, что ядерный удар Кремля по Украине будет демонстративным.
Редакция Bloomberg также обратила внимание на количество ядерного оружия, которым владеет Россия, и его состояние.
По версии издания, российская армия обладает приблизительно двумя тысячами ядерных боеголовок. Они в свою очередь размещаются на 12 складах по всей территории РФ.
Для того, чтоб привести оружие в боевую готовность и переместить к месту, с которого будет нанесен предположительный ядерный удар, понадобятся сутки. Теоретически за это время спутники США смогут отследить активность возле складов с ядерным оружием и использовать эту информацию для обеспечения мировой безопасности.
Раннее мировые СМИ писали о том, что президент России Владимир Путин отправил ядерный военный поезд на фронт в Украину. Оборудование относится 12-му отделу Минобороны РФ, отвечающему за эксплуатацию ядерного арсенала страны. Предполагается, что Россия готовит демонстративный ядерный удар на границах с Украиной.
Кроме того, Центр стратегических коммуникаций Украины разработал рекомендации для различных ситуаций во время ядерного удара. Алгоритм действий зависит от того, где человек находится в момент использования оружия массового поражения –– дома, на улице или в дороге.