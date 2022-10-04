Как спастись от "грязной бомбы" и ядерного удара: инструкция от Центра СтратКома

Центр стратегических коммуникаций Украины разработал рекомендации для различных ситуаций. Алгоритм действий зависит от того, где человек находится в момент использования оружия массового поражения –– дома, на улице или в дороге.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной политики при Министерстве культуры Украины выпустил детальную инструкцию на случай ядерной атаки или применения "грязных бомб". Ссылка на информацию опубликована на официальной странице Центра СтратКома в Facebook.

Как уточняется, все рекомендации разработаны совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности на основе информации из открытых источников ГСЧС, Министерства образования и науки и патрульной полиции Украины.

Алгоритм действий при ядерном ударе, если вы на улице

В случае применения врагом ядерного оружия главная рекомендация для населения –– находиться в укрытии после специального сигнала оповещения. В том случае, если человек на успел дойти до укрытия или по другим причинам находится на улице во время ядерного взрыва, эксперты советуют:

Ни в коем случае нельзя смотреть в сторону вспышки в небе или на ее отражение от поверхностей. Это грозит ожогом роговицы, ожогом глаз и ослеплением.

Необходимо лечь на землю. По возможности найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно скрыться от ударной волны и обломков.

Постараться закрыть все открытые части тела. Это можно сделать, если лечь ногами в сторону взрыва, лицом вниз, руки необходимо подложить под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.

По возможности, прикрыть уши наушниками, это поможет защитить их от баротравмы.

Прикрыть рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышать через них. Важно помнить, что эти меры не способны полностью защитить органы от внутреннего облучения. Поэтому надо стремиться как можно быстрее попасть в укрытие.

Искать укрытие надо сразу же, как появится возможность подняться на ноги после прекращения взрывной волны от ядерного взрыва.

Важно: бежать в укрытие надо с учетом направления ветра. Если он дует из эпицентра взрыва, то следует передвигаться перпендикулярно (слева или справа) по направлению ветра. В противном случае – двигаться против ветра.

Главный критерий поиска укрытия – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного укрытия, то подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей.

[ + – ] Как выбрать укрытие во время ядерного удара.

Алгоритм действий при ядерном ударе, если вы в помещении

Необходимо убедиться, что в помещение не попадает воздух с улицы. Для этого надо закрыть все окна, двери, вентиляционные проемы, выключить кондиционер и обогреватель. По возможности перейти в комнату без окон.

Оставаться в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.

Не есть и не касаться ничего, что могло подвергнуться радиоактивному загрязнению.

Если члены семьи на момент применения ядерного оружия находились в другом укрытии, то они должны остаться там, пока не будет разрешения покинуть его.

Домашних животных следует держать вместе с собой внутри укрытия.

Не использовать водопроводную воду до получения сообщения о ее безопасности.

Алгоритм действий при ядерном ударе, если вы в дороге

Нельзя смотреть на вспышку от ядерного взрыва.

Необходимо остановить автомобиль на безопасной части дороги.

Закрыть все окна, двери, люки и отверстия, перекрыть поток воздуха извне.

Постараться защитить все части тела. Для этого надо закрыть голову руками и опустить локти на колени.

По возможности, закрыть уши наушниками.

Прикрыть рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышать через них. Это должно защитить от попадания радионуклидов в организм.

После прекращения взрывной волны немедленно найти укрытие с условием его минутной доступности.

[ + – ] Эксперты советуют ни в коем случае не смотреть на вспышку от ядерного взрыва.

Применение "грязной бомбы": как спастись

"Грязная бомба" –– это смесь взрывчатки (к примеру, динамита) и радиоактивных веществ. Такие бомбы также называют радиологическим рассеивающим устройством (РРП).

Не следует путать "грязные бомбы" с ядерным оружием. РРП не создает ядерный взрыв, однако может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния.

Главная опасность "грязных бомб" –– сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

Во время использования "грязных бомб" под радиационное воздействие в первую очередь могут попасть те, кто оказался в эпицентре взрыва. На больших расстояниях от взрыва опасность есть лишь в том случае, если люди вдыхают зараженную пыль, едят пищу или пьют воду, попавшую под воздействие радиации.

Основная инструкция для населения в случае применения "грязной бомбы" –– оставаться в укрытии и ждать указаний от органов власти, ГСЧС или полиции.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может применить ядерное оружие против Украины в соответствии с военной доктриной страны-агрессора. В военной доктрине РФ сказано, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение оружия массового поражения против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.