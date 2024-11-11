Путін має "підступний план": ЗС РФ прицільно атакують супермаркети у Харкові, — BILD

Раніше цілями ворожих обстрілів були ТЕС, але тактика окупантів змінилась. За даними ЗМІ, Кремль готовий вдатись до "безжальних методів" цієї зими.

Очільник Кремль Володимир Путін підготував новий "підступний план" до зими. Він стосується тактики обстрілів Харкова. Деталями 11 листопада поділились у німецькому виданні BILD.

Повідомляється, що з початком холодів Москва прагне зробити неможливим життя для цивільних українців і готова застосовувати для цього "безжальні методи". ЗС РФ спеціально націлили удари на супермаркети.

Фото торгової точки, яку атакували ЗС РФ 3 листопада у Харкові Фото: Telagma / ГУ ДСНС Харківської області Фото торгової точки, яку атакували ЗС РФ 3 листопада у Харкові Фото: Національна поліція

Кореспондент Бйорн Штріцель уточнив, що раніше окупанти атакували ТЕЦ, намагаючись позбавити українців світла й тепла під час морозів. Однак цьогоріч ворожий підхід змінився.

"Тепер росіяни ціляться прицільно в супермаркети, щоб зробити життя якомога нестерпнішим для майже 1 млн жителів, що залишаються в Харкові, у тому числі 200 000 вимушених переселенців", — попередив журналіст.

Фото супермаркета, який атакували ЗС РФ 3 листопада у Харкові Фото: Telagma / ГУ ДСНС Харківської області Фото супермаркета, який атакували ЗС РФ 3 листопада у Харкові Фото: Національна поліція

Заступник голови компанії "ХарківСпецБуд" Максим Песін зазначив, що з приходом холодів важливо швидко лагодити мешканцям розбиті вікна. Нещодавно лише одна ракета вибила майже 800 шибок.

"Усі розбиті вікна ми намагаємось відремонтувати протягом доби. Інакше тисячам людей довелося б тікати з будинків після цієї атаки", — розповів Песін.

За інформацією мерії, лише за два місяці ворог атакував Харків ракетами й керованими авіабомбами 78 разів. Загалом було пошкоджено 4500 будинків.

Нагадаємо, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок нічного обстрілу ЗС РФ загинули п’ятеро осіб. У Запоріжжі зафіксували три авіаудари, є жертва і постраждали діти.

У ЗСУ повідомили, що вночі на 11 листопада Росія запустила по Україні 74 "Шахеда", невстановлені БПЛА та кілька ракет. ППО працювала у дев’яти областях.