Путин имеет "коварный план": ВС РФ прицельно атакуют супермаркеты в Харькове, — BILD

Ранее целями вражеских обстрелов были ТЭС, но тактика оккупантов изменилась. По данным СМИ, Кремль готов прибегнуть к "безжалостным методам" этой зимой.

Глава Кремль Владимир Путин подготовил новый "коварный план" к зиме. Он касается тактики обстрелов Харькова. Деталями 11 ноября поделились в немецком издании BILD.

Сообщается, что с началом холодов Москва стремится сделать невозможной жизнь для гражданских украинцев и готова применять для этого "безжалостные методы". ВС РФ специально нацелили удары на супермаркеты.

Фото торговой точки, которую атаковали ВС РФ 3 ноября в Харькове Фото: Telagma / ГУ ДСНС Харківської області Фото торговой точки, которую атаковали ВС РФ 3 ноября в Харькове Фото: Национальная полиция

Корреспондент Бьорн Штрицель уточнил, что ранее оккупанты атаковали ТЭЦ, пытаясь лишить украинцев света и тепла во время морозов. Однако в этом году вражеский подход изменился.

"Теперь россияне целятся прицельно в супермаркеты, чтобы сделать жизнь как можно более невыносимой для почти 1 млн жителей, остающихся в Харькове, в том числе 200 000 вынужденных переселенцев", — предупредил журналист.

Фото супермаркета, который атаковали ВС РФ 3 ноября в Харькове Фото: Telagma / ГУ ДСНС Харківської області Фото супермаркета, который атаковали ВС РФ 3 ноября в Харькове Фото: Национальная полиция

Заместитель председателя компании "ХарьковСпецБуд" Максим Песин отметил, что с приходом холодов важно быстро чинить жителям разбитые окна. Недавно только одна ракета выбила почти 800 стекол.

"Все разбитые окна мы стараемся отремонтировать в течение суток. Иначе тысячам людей пришлось бы бежать из домов после этой атаки", — рассказал Песин.

По информации мэрии, только за два месяца враг атаковал Харьков ракетами и управляемыми авиабомбами 78 раз. Всего было повреждено 4500 домов.

Напомним, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате ночного обстрела ВС РФ погибли пять человек. В Запорожье зафиксировали три авиаудара, есть жертва и пострадали дети.

В ВСУ сообщили, что ночью на 11 ноября Россия запустила по Украине 74 "Шахеда", неустановленные БПЛА и несколько ракет. ПВО работала в девяти областях.