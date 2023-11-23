Поднимает 200 кг и работает три недели: в Виннице создали боевого робота Escadron (видео)

Платформу можно применять для разных целей, в том числе для уничтожения оккупантов и пперевози раненных.

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Студент Винницкого национального технического университета Михаил Бондарчук разработал наземную дистанционно управляемую платформу Escadron, которая может помочь военным на поле боя. Его проект победил в финале VIII сезона Винницкой стартап школы в номинации "Лучшая идея стартапа" и получил 30 тыс. грн на дальнейшее развитие.

По словам самого Михаила Бондарчука, благодаря особенностям конструкции техника имеет много вариантов применения в сфере обороны, фактически заменяя основные функции военных и дополняя возможности в плане эффективности выполнения боевых задач. При наличии нужного финансирования — а это сумма в $39 тыс — команда из 7 человек сможет изготавливать не менее 30 экземпляров Escadron в месяц.

Сейчас робот проходит испытания, а разработчики корректируют механизм амортизации. В их планах — разработать съемную боевую турель, оснащенную ПКТ 7.62 и станцию управления.

Что собой представляет наземная платформа Escadron

Согласно сайту ВНТУ, это универсальная дистанционно управляемая платформа на гусеничном шасси, задачей которой является выполнение всех основных функций военных, не подвергая их самих прямой опасности. Наличие автопилота на базе контроллера Pixhaw дает наземной платформе возможность в автономном режиме без оператора следовать целенаправленно по определенному маршруту. Escadron также можно оборудовать под выполнение конкретных задач, например установить боевую турель или георадар для обнаружения взрывоопасных предметов.

Escadron пригодится военным для транспортировки грузов (в том числе, и боеприпасов), для транспортировки раненых с поля боя, разминирования территории. Еще техника может уничтожать противника в роли наземного дрона-камикадзе, служить дистанционным пунктом наблюдения или ретранслятором для других беспилотников.

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Технические характеристики платформы Escadron:

дальность управления — до 3 км;

дистанция на одном заряде — до 30 км;

вес — 130 кг:

вес полезной нагрузки — до 200 кг;

максимальная скорость — до 25 км/ч;

автономность работы в режиме мониторинга — 21 день.

Всего полноценная сборка одного Escadron состоит из 320 элементов. Это 72 детали, вырезанные лазером, 32 механических элемента, 28 токарных деталей, 24 компонента электроники и 164 мелких.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе создали наземный беспилотник RAS1, который расстреливает врагов и вывозит раненых. Эвакуация раненых бойцов осуществляется как в виде погрузки на носилки сверху, так и способом волочения за транспортом с помощью карабинов. Платформу могут использовать не только военные, но и спасатели для эвакуации пострадавших в стихийных бедствиях или в случае возникновения техногенных катастроф.

А в начале октября украинцам показали наземный беспилотник "ГНОМ". Роботизированная платформа, которая весит 50 килограммов, незаметно доставляет военным боеприпасы, наблюдает за противником на расстоянии в 5 километров и вывозит раненых с поля боя. А благодаря небольшим габаритам и почти беззвучному перемещению, "ГНОМ" может вести скрытое наблюдение при помощи круговой обзорной камеры на телескопической мачте.