Піднімає 200 кг і працює три тижні: у Вінниці створили бойового робота Escadron (відео)

Платформу можна застосовувати для різних цілей, зокрема для знищення окупантів і перевезення поранених.

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Студент Вінницького національного технічного університету Михайло Бондарчук розробив наземну дистанційно керовану платформу Escadron, яка може допомогти військовим на полі бою. Його проєкт переміг у фіналі VIII сезону Вінницької стартап-школи в номінації "Найкраща ідея стартапу" та отримав 30 тис. грн на подальший розвиток.

За словами самого Михайла Бондарчука, завдяки особливостям конструкції техніка має багато варіантів застосування у сфері оборони, фактично замінюючи основні функції військових і доповнюючи можливості в плані ефективності виконання бойових завдань. За наявності потрібного фінансування — а це сума в $39 тис. — команда з 7 осіб зможе виготовляти щонайменше 30 екземплярів Escadron на місяць.

Зараз робот проходить випробування, а розробники коригують механізм амортизації. У їхніх планах — розробити знімну бойову турель, оснащену ПКТ 7.62, і станцію управління.

Що собою являє наземна платформа Escadron

Згідно з сайтом ВНТУ, це універсальна дистанційно керована платформа на гусеничному шасі, завданням якої є виконання всіх основних функцій військових, не наражаючи їх самих на пряму небезпеку. Наявність автопілота на базі контролера Pixhaw дає наземній платформі можливість в автономному режимі без оператора слідувати цілеспрямовано за визначеним маршрутом. Escadron також можна обладнати під виконання конкретних завдань, наприклад встановити бойову турель або георадар для виявлення вибухонебезпечних предметів.

Escadron стане в пригоді військовим для транспортування вантажів (зокрема, і боєприпасів), для транспортування поранених з поля бою, розмінування території. Ще техніка може знищувати противника в ролі наземного дрона-камікадзе, служити дистанційним пунктом спостереження або ретранслятором для інших безпілотників.

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Технічні характеристики платформи Escadron:

дальність управління — до 3 км;

дистанція на одному заряді — до 30 км;

вага — 130 кг:

вага корисного навантаження — до 200 кг;

максимальна швидкість — до 25 км/год;

автономність роботи в режимі моніторингу — 21 день.

Загалом повноцінна збірка одного Escadron складається з 320 елементів. Це 72 деталі, вирізані лазером, 32 механічні елементи, 28 токарних деталей, 24 компоненти електроніки і 164 дрібних.

Раніше ми писали про те, що в Тернополі створили наземний безпілотник RAS1, який розстрілює ворогів і вивозить поранених. Евакуація поранених бійців здійснюється як у вигляді навантаження на носилки зверху, так і способом волочіння за транспортом за допомогою карабінів. Платформу можуть використовувати не тільки військові, а й рятувальники для евакуації постраждалих у стихійних лихах або в разі виникнення техногенних катастроф.

А на початку жовтня українцям показали наземний безпілотник "ГНОМ". Роботизована платформа, яка важить 50 кілограмів, непомітно доставляє військовим боєприпаси, спостерігає за супротивником на відстані в 5 кілометрів і вивозить поранених з поля бою. А завдяки невеликим габаритам і майже беззвучному переміщенню, "ГНОМ" може вести приховане спостереження за допомогою кругової оглядової камери на телескопічній щоглі.