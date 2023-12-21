Випробували навіть під водою: наземний робот Sirko-S1 MK2 показав нові здібності (відео)

Тестування передбачало подолання ґрунтової дороги та бездоріжжя з вузькими коліями, а також маневрування на спусках і підйомах під кутом.

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Наземну роботизовану платформу Sirko-S1 MK2, розроблену в Україні, протестували в екстремальних умовах. Відповідне відео опублікував інженер Євген Рвачов на своєму каналі в Telegram у середу, 21 грудня.

На відео безпілотний наземний робот спочатку подолав шлях пересіченою місцевістю — ґрунтовою дорогою, порізаною вузькими коліями. Після цього тестувальники ускладнили завдання і оснастили Sirko-S1 mk2 корисним навантаженням у вигляді кількох циліндрів червоного кольору. З ними безпілотник знову їздив бездоріжжям, а також маневрував: виконував спуски і підйоми під кутом. Для цього оператору робота знадобилося кілька разів розганяти його.

"Протестували його (наземного робота, — ред.) в екстремальних умовах: бездоріжжя, максимальне навантаження, кути підйому до 15 градусів, складні спуски, занурення в брід до 20 см, і навіть під водою", — написав Євген Рвачов під опублікованим відео.

Наземний безпілотник Sirko-S1

Зазначимо, що дещо раніше, 16 грудня, як повідомив сам розробник, Sirko-S1 отримав офіційний допуск до експлуатації у Збройних Силах України.

"Розробка і тестування відповідно до вимог наукового інституту при Міноборони стала для нас не просто завданням, а шляхом до вдосконалення. Ми перетворили кожну складність на можливість підняти Sirko-S1 на новий рівень", — написав інженер.

Робота створили учасники оборонного кластера Brave1. Основне його завдання полягає в допомозі військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених і проводити розвідку російських позицій. Зокрема, за допомогою робота можна безпечно доставляти боєприпаси або провізію бійцям, які перебувають у гарячих точках. Максимальне корисне навантаження машини — до 200 кілограмів.

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Роботизована платформа Sirko-S

Прототипом Sirko-S1 і Sirko-S1 MK2 стала роботизована платформа Sirko-S. Це чотириколісний наземний робот, оснащений денною камерою або тепловізором, системою лазерних далекомірів для огинання перешкод і режимом автономної їзди слідом за людиною. Спеціальні гумові колеса і вбудовані механізми забезпечують досить стійку їзду по бездоріжжю.

За словами розробника Євгена Рвачова, безпілотник може виконувати різні завдання для військових: вести розвідку, доставляти вантажі, забезпечувати зв'язок між підрозділами, евакуювати поранених. Сам апарат важить 45 кг, але здатний підіймати предмети загальною вагою до 150 кг завдяки вантажному відсіку розміром 80 х 40 х 20 см.

Характеристики робота Sirko-S:

габарити — 110 х 80 х 50 см;

максимальна швидкість — 12 км/год;

дальність зв'язку — до 5 км.

Нагадаємо, наприкінці листопада український робот Sirko-S1 пройшов зимове екстрим-випробування. Дрон уперше "змусили" виконувати маневри з вантажем 200 кг за мінусової температури, пересуваючись навіть засніженим бездоріжжям. Крім того, безпілотну платформу запустили в поле, на якому ще була присутня рослинність, вкрита снігом, що не стала для Sirko-S1 серйозною перешкодою.

А на початку листопада ми писали про те, що на фронті почали тестувати українського робота Sirko. Розробники планують робота Sirko обладнати бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування та мінування територій.