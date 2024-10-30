Предупредили прорыв: бойцы ВСУ разбили колонну россиян под Угледаром (видео)

Боестолкновение произошло на западном фланге Угледарского направления, где бойцы 20-й президентской бригады поразили бронетехнику с помощью беспилотников подразделений "Bulava".

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Подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого успешно нейтрализовали бронетехнику российских штурмовых подразделений, продвигающихся на западном фланге Угледара. Видео с уничтожением вражеских колон было опубликовано 29 октября на официальной странице бригады в Telegram.

В этом направлении подразделения противника продолжают попытки прорыва, однако украинские защитники, используя FPV-дроны и минные заграждения, эффективно сдерживают их продвижение.

Слаженную работу в направлении Угледара выполняли операторы дронов подразделений "Bulava" 3-го механизированного батальона и "Химер" 20-й ОБСП.

"Очередная колонна насчитывала более 15 единиц техники. Противник разделился и пытался продвигаться сразу в направлении двух населенных пунктов. Часть техники поразили FPV-дронами, часть подорвалась на минах", — говорится в сообщении.

Благодаря аэроразведке и ударным дронам, удается своевременно обнаруживать и уничтожать технику противника. Таким образом беспилотная авиация активно поддерживает соседние подразделения, нанося удары по технике и за пределами собственных районов обороны.

Тактика ВС РФ

Украинские военные отмечают, что российские подразделения продолжают применять тактику прорыва любой ценой, несмотря на значительные потери. Несколькими днями ранее противник предпринял массированный механизированный штурм с привлечением большого количества бронетехники и танков, однако благодаря своевременному выявлению выдвижения техники украинским войскам удалось оперативно подготовиться к отражению атаки и уничтожению вражеской колонны.

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Ранее сообщалось, что на Краматорском направлении российские войска пытаются двигаться в пригороде Часового Яра. Вместе с тем продвинуться вглубь с техникой противнику не удается.