Оккупанты зашли в пригород Часового Яра: в 5-й ОШБр рассказали о ситуации (видео)

По данным командира роты охраны 5-й ОШБр Евгения Мартынца, оккупационной группировке не удается с техникой продвинуться в пригороде Часового Яра.

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На Краматорском направлении российские войска пытаются двигаться в пригороде Часового Яра, но значительного продвижения не наблюдается. О стратегическом успехе речи нет. Об этом сообщил командир роты охраны 5-й ОШБр Евгений Мартынец в эфире "Київ24".

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Сообщается, что представители оккупационной группировки вошли в пригород Часового Яра, вместе с тем продвинуться вглубь с техникой им не удается. Заходят по одному-два и в некоторых местах закрепляются.

Силы обороны сдерживают врага в Часовом Яру, поскольку лучше знакомы с местностью

"Продвижение, к сожалению, у россиян есть. Однако они действительно незначительны. То есть стратегического успеха у них, к счастью, нет", — сказал военнослужащий.

По его словам, Силы обороны сдерживают врага на этом направлении, поскольку лучше знакомы с местностью, чем оккупанты, в чем их преимущество. Но насколько оккупационная группировка продвинулась в Бахмутском районе, держат в секрете.

Напомним, что, по данным немецкого издания Die Welt, захваченная в октябре российскими войсками территория Украины была рекордно большой.

Также сообщалось, что генерал ВСУ считает, что фронт на Донбассе "посыпался", и что это не военная тайна. 29 октября Дмитрий Марченко заявил, что Силы обороны столкнулись с несколькими проблеми: среди прочего — с дефицитом снарядов и личного состава. Военно-политическое руководство Украины признало, что на Донецком направлении положение тяжелое, но военнослужащие делают все, чтобы удержать позиции.