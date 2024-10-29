Окупанти зайшли в передмістя Часового Яру: у 5-й ОШБр розповіли про ситуацію (відео)

За даними командира роти охорони 5-ї ОШБр Євгена Мартинця, окупаційному угрупованню не вдається з технікою просунутися в передмісті Часового Яру.

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На Краматорському напрямку російські війська намагаються рухатися в передмісті Часового Яру, але значного просування не спостерігається. Про стратегічний успіх мови немає. Про це повідомив командир роти охорони 5-ї ОШБр Євген Мартинець в ефірі "Київ24".

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Повідомляється, що представники окупаційного угруповання увійшли в передмістя Часового Яру, водночас просунутися вглиб із технікою їм не вдається. Заходять по одному-двох і в деяких місцях закріплюються.

Сили оборони стримують ворога в Часовому Яру, оскільки краще знайомі з місцевістю

"Просування, на жаль, у росіян є. Однак вони дійсно незначні. Тобто стратегічного успіху в них, на щастя, немає", — сказав військовослужбовець.

За його словами, Сили оборони стримують ворога на цьому напрямку, оскільки краще знайомі з місцевістю, ніж окупанти, що є перевагою. Але наскільки окупаційне угруповання просунулося в Бахмутському районі, тримають у секреті.

Нагадаємо, що, за даними німецького видання Die Welt, захоплена в жовтні російськими військами територія України була рекордно великою.

Також повідомлялося, що генерал ЗСУ вважає, що фронт на Донбасі "посипався", і що це не військова таємниця. 29 жовтня Дмитро Марченко заявив, що Сили оборони зіткнулися з кількома проблемами: серед іншого — з дефіцитом снарядів і особового складу. Військово-політичне керівництво України визнало, що на Донецькому напрямку становище важке, але військовослужбовці роблять усе, щоб утримати позиції.