Після кількох місяців без успіхів: ЗС РФ прорвались через канал у Часовому Ярі (карта)
За даними британської розвідки, окупанти посунулись до східної частини міста. На кількох ділянках району каналу точаться запеклі бої.
ЗС РФ після тривалої відсутності просувань на цьому напрямку здобули успіх у місті Часів Яр у Донецькій області. Про це відомо зі звіту розвідки Міноборони Великої Британії від 28 жовтня.
"Ймовірно, вони перетнули канал у південному Часовому Яру і підійшли до межі міста. У центральній частині району каналу, ймовірно, російські війська здійснили обмежений наступ на захід від каналу до східної частини Часів Яр", — повідомили у британській розвідці.
У Міноборони Великої Британії припустили, що у центральній та північній частинах району каналу продовжуються запеклі бої. Там ворогу закріпитися не вдається.
У розвідці підкреслили, що з середини липня ЗС РФ не мали змоги перетнути канал у Часовому Ярі. Рух окупантів зупиняли широкі оборонні заходи українських військ.
Нагадаємо, аналітики DeepState проінформували 28 жовтня про успіхи російських окупантів у Донецькій області. Ворог захопив місто Гірник та просунувся на кількох ділянках фронту.
Військовий аналітик Денис Попович 23 жовтня повідомляв, що ЗС РФ намагаються обійти Часів Яр з півдня, щоб вийти на стратегічно важливу Костянтинівку.
28 жовтня українська розвідка заявила, що Росія кидає в бій на Донеччині поранених та наляканих бійців. До цього ворога змушують втрати.