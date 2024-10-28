Після кількох місяців без успіхів: ЗС РФ прорвались через канал у Часовому Ярі (карта)

За даними британської розвідки, окупанти посунулись до східної частини міста. На кількох ділянках району каналу точаться запеклі бої.

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ЗС РФ після тривалої відсутності просувань на цьому напрямку здобули успіх у місті Часів Яр у Донецькій області. Про це відомо зі звіту розвідки Міноборони Великої Британії від 28 жовтня.

"Ймовірно, вони перетнули канал у південному Часовому Яру і підійшли до межі міста. У центральній частині району каналу, ймовірно, російські війська здійснили обмежений наступ на захід від каналу до східної частини Часів Яр", — повідомили у британській розвідці.

Часів Яр на мапі бойових дій Фото: DeepState

У Міноборони Великої Британії припустили, що у центральній та північній частинах району каналу продовжуються запеклі бої. Там ворогу закріпитися не вдається.

У розвідці підкреслили, що з середини липня ЗС РФ не мали змоги перетнути канал у Часовому Ярі. Рух окупантів зупиняли широкі оборонні заходи українських військ.

Нагадаємо, аналітики DeepState проінформували 28 жовтня про успіхи російських окупантів у Донецькій області. Ворог захопив місто Гірник та просунувся на кількох ділянках фронту.

Військовий аналітик Денис Попович 23 жовтня повідомляв, що ЗС РФ намагаються обійти Часів Яр з півдня, щоб вийти на стратегічно важливу Костянтинівку.

28 жовтня українська розвідка заявила, що Росія кидає в бій на Донеччині поранених та наляканих бійців. До цього ворога змушують втрати.