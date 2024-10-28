ЗС РФ кидають в бій поранених та зневірених росіян: деталі від ГУР

Російські окупанти вирішили посилити штурми, але добились лише поповнення своїх втрат. Налякані росіяни почали скаржитись на відсутність укриттів.

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Росія кидає в бій у Донецькій області вже поранених бійців. Деталями 28 жовтня поділилась пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Ворог намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман на Донеччині. Туди вже перекинули додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ЗС РФ.

Однак Сили оборони завдали російським окупантам "серйозних втрат". Окремі російські штурмові групи навіть втратили боєздатність.

Деморалізовані бійці ворожих військ тепер відмовляються йти в бій. Росіяни скаржаться, що немає надійних укриттів, які захистили б їх від українських дронів. Однак командування знайшло вихід.

"Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань. У м’ясні штурми кидають легкопоранених загарбників", — передали в ГУР.

Нагадаємо, аналітики DeepState 28 жовтня повідомили про просування ЗС РФ у Донецькій області. Російські окупанти захопили місто Гірник та мали успіхи ще на кількох ділянках фронту. У Генштабі ЗСУ заявили про 142 бойових зіткнення за добу.

Військовослужбовець "Мучной" також прокоментував просування ворога у Донецькій області та спрогнозував "головну битву", яка відбудеться вже "зовсім скоро".