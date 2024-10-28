После нескольких месяцев без успехов: ВС РФ прорвались через канал в Часовом Яру (карта)

По данным британской разведки, оккупанты продвинулись к восточной части города. На нескольких участках района канала идут ожесточенные бои.

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ВС РФ после длительного отсутствия продвижений на этом направлении получили успех в городе Часов Яр в Донецкой области. Об этом известно из отчета разведки Минобороны Великобритании от 28 октября.

"Вероятно, они пересекли канал в южном Часовом Яру и подошли к границе города. В центральной части района канала, вероятно, российские войска осуществили ограниченное наступление на запад от канала до восточной части Часов Яр", — сообщили в британской разведке.

Часов Яр на карте боевых действий Фото: DeepState

В Минобороны Великобритании предположили, что в центральной и северной частях района канала продолжаются ожесточенные бои. Там врагу закрепиться не удается.

В разведке подчеркнули, что с середины июля ВС РФ не имели возможности пересечь канал в Часовом Яру. Движение оккупантов останавливали широкие оборонительные мероприятия украинских войск.

Напомним, аналитики DeepState проинформировали 28 октября об успехах российских оккупантов в Донецкой области. Враг захватил город Горняк и продвинулся на нескольких участках фронта.

Военный аналитик Денис Попович 23 октября сообщал, что ВС РФ пытаются обойти Часов Яр с юга, чтобы выйти на стратегически важную Константиновку.

28 октября украинская разведка заявила, что Россия бросает в бой в Донецкой области раненых и напуганных бойцов. К этому врага заставляют потери.