Только бронежилет и каска: военным упростили возврат имущества после службы
Сдавать обратно выданные на время службы спальники, карематы и фляги больше не нужно, сказал министр обороны Рустем Умеров.
Новым приказом Министерство обороны Украины упростило для украинских военнослужащих отчетность за имущество. Теперь после службы бойцы должны вернуть государству только бронежилеты и каски. О решении сообщил министр обороны Рустем Умеров 30 октября.
Спальники, карематы, фляги и другие вещи бойцы смогут оставлять у себя, рассказал министр.
Умеров пояснил, что новый приказ министерства обороны в очередной раз упростит систему обеспечения. Это, по его мнению, повысит эффективность украинских защитников, ведь им не нужно будет думать о сдаче экипировки, что позволит лучше концентрироваться на выполнении боевых задач.
"Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", — сказал Рустем Умеров.
Напомним, 24 октября Рустем Умеров сообщал, что в приложении "Армия+" Минобороны запустило онлайн-курсы для действующих военнослужащих. Запустили курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и беспилотных систем, и впоследствии перечень будет расширяться.
Ранее, 10 октября, в Минобороны заявляли, что за 2024 год кодифицировали и разрешили к использованию ВСУ более 140 новых образцов БПЛА. Сообщалось, что среди них были беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБам, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения.