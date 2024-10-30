Только бронежилет и каска: военным упростили возврат имущества после службы

Сдавать обратно выданные на время службы спальники, карематы и фляги больше не нужно, сказал министр обороны Рустем Умеров.

Related video

Новым приказом Министерство обороны Украины упростило для украинских военнослужащих отчетность за имущество. Теперь после службы бойцы должны вернуть государству только бронежилеты и каски. О решении сообщил министр обороны Рустем Умеров 30 октября.

Спальники, карематы, фляги и другие вещи бойцы смогут оставлять у себя, рассказал министр.

Умеров пояснил, что новый приказ министерства обороны в очередной раз упростит систему обеспечения. Это, по его мнению, повысит эффективность украинских защитников, ведь им не нужно будет думать о сдаче экипировки, что позволит лучше концентрироваться на выполнении боевых задач.

"Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", — сказал Рустем Умеров.

Напомним, 24 октября Рустем Умеров сообщал, что в приложении "Армия+" Минобороны запустило онлайн-курсы для действующих военнослужащих. Запустили курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и беспилотных систем, и впоследствии перечень будет расширяться.

Ранее, 10 октября, в Минобороны заявляли, что за 2024 год кодифицировали и разрешили к использованию ВСУ более 140 новых образцов БПЛА. Сообщалось, что среди них были беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБам, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения.