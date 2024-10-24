Бойцы ВСУ теперь могут учиться в полевых условиях: Минобороны запустило онлайн-курсы (видео)

Курсы от Минобороны разбиты на модули с уроками. После каждого следует тестирование, а в конце курса предусмотрен экзамен.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в приложении "Армия+" появится возможность для онлайн-обучения военному делу для действующих военнослужащих. Соответствующее видео опубликовано на странице Умерова в Facebook.

В приложении "Армия+" собраны учебные материалы по военному делу, что позволит защитникам пополнять свои знания и в полевых условиях.

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Уже доступны курсы по "Общей подготовке", "Быту в полевых условиях" и беспилотным системам. Курсы состоят из модулей с уроками. Сообщается, что такой подход призван помочь применять знания на практике.

"Мы не останавливаемся и уже работаем над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка". Наша цель — обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне", — отмечается в публикации.

Напомним, что Минобороны меняет правила оказания медпомощи на передовой с учетом реального опыта и стандартов НАТО. Для медицинской поддержки теперь предусмотрены четыре этапа. В новом документе описана профилактика, лечение и эвакуация раненых военнослужащих. Команды поддержки составят из сотрудников медицинских и гражданских учреждений.

Также сообщалось, что "Резерв+" предлагает военнообязанным небоевые профессии. В числе доступных вакансий — режиссер монтажа, фотограф, видеограф, редакторы соцсетей. Предлагаются и профессии в области IT, кулинарии, медицины, логистики и пр.