Реальный опыт и стандарты НАТО: Минобороны меняет правила оказания медпомощи на передовой

Новый документ охватывает профилактику, лечение и эвакуацию раненых и больных военнослужащих. Медицинские команды поддержки составят из сотрудников разных подразделений и гражданских учреждений здравоохранения.

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Минобороны вносит изменения в правила оказания медицинской помощи раненым бойцам на поле боя. Теперь будет учитываться реальный полевой опыт украинских военных медиков и наработки союзников из НАТО. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

"Министерство обороны Украины утвердило новые объемы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе во время боевых действий. Приказ № 598 от 03.09.2024 г. определяет модель ролевой медицинской поддержки в соответствии со стандартами НАТО", — говорится в публикации.

В новом документе описываются все этапы: профилактика, лечение и эвакуация раненых и больных военнослужащих, сотрудников полиции и службы гражданской защиты всех Сил безопасности и Сил обороны.

Медицинская поддержка теперь включает четыре этапа:

(R1) — первичная медицинская помощь, неотложная помощь, базовая диагностика;

(R2) — расширенная помощь (реанимация, хирургические вмешательства на догоспитальном этапе);

(R3) — специализированная помощь в госпиталях;

(R4) — полный объем помощи (узкоспециализированные услуги и реабилитация в тыловых госпиталях).

Предусмотрено, что дополнительную медпомощь на передовой могут оказывать медицинские команды поддержки, которые составят из работников разных подразделений и гражданских учреждений здравоохранения.

Приказ разработан несколькими министерствами. Ожидается, что нововведение поспособствует качеству помощи в боевых условиях и улучшит взаимодействия с медицинскими службами стран НАТО.

В дальнейшем планируется утвердить новые табели оснастки в соответствии с объемами медпомощи. Такая инициатива призвана унифицировать медицинские подразделения Сил безопасности и Сил обороны.

Напомним, что, по данным Politico, РФ набрала 3 000 северокорейцев в Бурятский батальон для войны в Украине.

Также сообщалось, что Шольц заявил, что готов договариваться с Путиным, а российских оккупантов назвал "жертвами" в войне.